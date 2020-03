Astori apuntó contra Lacalle Pou y dijo que "estimuló conductas devaluatorias"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El exministro de Economía y actual senador Danilo Astori señaló este jueves que le generan "mucha preocupación" los anuncios del gobierno en las últimas horas referidos al ajuste de tarifas, reducción del descuento del IVA en compras con tarjetas de crédito y débito, entre otras medidas.

En diálogo con el área de comunicación del Frente Amplio, Astori declaró que "el gobierno parece seguir en campaña electoral, descargando toda la responsabilidad sobre los problemas que están surgiendo en estos primeros días de sus funciones sobre el gobierno anterior".

En ese sentido, consideró que se han hecho "apreciaciones muy fuertes, algunas agraviantes", así como un "análisis muy negativo acerca del transcurso de los gobiernos anteriores del Frente Amplio".

Astori destacó que "Uruguay necesita recomponer un clima de cooperación en la medida de lo posible", a pesar de las diferencias ideológicas.

Respecto a los anuncios de recortes de gasto que hizo ayer el presidente Luis Lacalle Pou los consideró "absolutamente impracticables". Destacó que "por un lado, proponen un recorte de 15% en todos los gastos de funcionamiento e inversiones, lo cual es casi imposible de aplicar tal como está anunciado, y por otra parte anuncian la supresión de una de cada tres vacantes que se produzcan en el sector público, lo cual va a castigar especialmente a las áreas importantes de salud, educación y seguridad".

Por otro lado, sobre los ingresos del Estado considera que hay "una gran dualidad de criterios", porque entiende que cuando en los gobiernos del Frente Amplio "bajaban tarifas siempre por debajo de la inflación", se les increpaba por parte de la entonces oposición de que estaban haciendo un "tarifazo".

"Hoy se está haciendo prácticamente lo mismo que hizo el Frente Amplio en el desarrollo de su gobierno y se lo presenta como algo que es consecuencia de una decisión que tomó el Frente Amplio en 2019, cuando gracias a una mejora de las empresas públicas, determinó que podíamos no realizar nuevos ajustes de esas tarifas" hasta el inicio del nuevo gobierno.

Danilo Astori, ministro saliente de Economía y Finanzas. Foto: Leonardo Mainé - Archivo El País

El senador también se refirió a la reducción del descuento del IVA con las compras con tarjetas de débito y crédito anunciadas ayer. "Hay un aumento oculto de impuestos porque hay una rebaja de las ventajas o exoneraciones tributarias sobre el IVA", señaló.

Esta medida dijo que "va a ser un castigo relevante para mucha gente que utiliza, crecientemente, tarjetas de débito para realizar sus compras", recalcó Astori.

Específicamente sobre la rebaja de nueve a cinco puntos porcentuales del IVA en las compras con tarjetas en restaurantes, señaló: "No quiero ni pensar en el efecto que va a tener en un sector de servicios que es muy importante en el Uruguay y ha venido creciendo en los últimos tiempos".

El exministro también apuntó directamente contra el presidente de la República, al señalar que se "cansó" de escucharlo decir en campaña electoral "no solo de acusar al Frente Amplio cada vez que ajustaba una tarifa de estar realizando algo inconveniente para el país, sino de decir que cuando ellos llegaran al gobierno no solo no subirían tarifas, sino que llegarían a rebajarlas".

"La verdad que cuando se anunciaron las posibilidades de plantear públicamente nuevas medidas en el área económica, yo no me imaginé, no esperaba que hubiera una violación tan grande de un compromiso como en el caso impositivo, ya en los primeros días de gobierno prácticamente como se tomaron", enfatizó el exministro de Economía.

Astori también se refirió a la suba del dólar en los últimos días y apuntó nuevamente contra la actual administración al señalar que "hubo una gran impericia del gobierno en el manejo" en este aspecto, y que "hubo desde el gobierno acciones que condujeron a una devaluación más alta" del peso.

Sobre este aspecto, señaló que el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, dijo "pocos días antes de asumir" que el dólar "debería estar más alto de como estaba en esos días, e incluso mencionando una cifra", de "$ 40" por dólar.

Luego volvió a apuntar contra Lacalle Pou, al señalar que dijo "después de asumir" que "el dolar está bajo" y "estimuló conductas devaluatorias". "Si uno le dice que el dólar va a subir, mire que yo creo que el dolar está bajo y por lo tanto tiene que estar más alto, la estoy induciendo a correr a comprar dólares antes de que suba más, y contribuir a una devaluación más aguda", señaló Astori.

El exministro estimó que la suba del dólar, el ajuste de las tarifas planteado y una reducción del descuento del IVA para las compras con plásticos "van a va a traer consigo seguramente un efecto que es muy negativo para la población, que es el efecto inflacionario, que castiga siempre a la gente que percibe un ingreso fijo, un salario, una pasividad, y naturalmente castiga mucho más a los más débiles".