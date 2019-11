Artistas del FA y el Partido Nacional entran en la campaña

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cantante Jorge Nasser pone su cara frente al celular y canta a capela un breve fragmento de “Amo este lugar”, una de las canciones emblemáticas de Níquel, el histórico grupo que lideró en la década de 1980 y 1990. “Si es el voto que el alma pronuncia, es difícil de poder explicar”, canta Nasser y remata el video con esta frase: “Es por vos, es por todas, es por todos”. Después subiría el video a su cuenta de Twitter con los hashtags #Votoavoto #martinezpresidente y #laolacultural y lograría hasta ahora 418 retuits.

Con el mismo remate, otros músicos uruguayos nucleados en el colectivo “La ola cultural” subieron a las redes videos similares, convocando a votar por el candidato frenteamplista Daniel Martínez. La lista es larga e incluye, entre otros, a Ruben Rada, Yamandú Cardozo, Mónica Navarro, Gerardo Nieto, Jorge Schellemberg, La Mojigata, Larbanois & Carrero, El Alemán, Ana Prada, Christian Cary, Carmen Pi, Edu Pitufo Lombardo, Maia Castro, Pata Kramer y Pepe Guerra.

Pero, además, algunos de ellos participan en un spot de la campaña de Martínez que comenzó a emitirse ayer, donde el protagonista central es el director de Falta y Resto, Raúl Castro, y aparecen artistas, comunicadores y gente del deporte. “Cinco años con dudas, para poner en riesgo nuestra vocación de justicia. ¿Cinco años de incertidumbre?”, dicen en el aviso televisivo.



La movida de “La ola cultural” se coordina en un grupo de WhatsApp donde todos opinan. El fin de semana convocaron a concentrarse en la Plaza 1° de mayo para cantar “A redoblar” y este jueves harán una actividad en el teatro El Galpón.

Además, ayer tuvieron un cruce con la candidata a vice del Partido Nacional, Beatriz Argimón, quien había afirmado que está “harta de la intolerancia”, a raíz de algunas críticas que el cantante Lucas Sugo recibió por haber actuado en un acto de Luis Lacalle Pou. Argimón criticó a los artistas que “hacen otros videos por haber sido contratados sistemáticamente con la plata de todos nosotros”, en alusión a los miembros de “La ola cultural” y contrataciones de ministerios y empresas del Estado.

Estoy harta de la intolerancia. La cultura debe ser precisamente el lugar donde todos nos tenemos que sentir identificados. pic.twitter.com/WJVua9rw5g — Beatriz Argimon (@beatrizargimon) November 10, 2019

“La ola cultural” emitió una nota en la que agradece que el tema cultural haya tomado relevancia y agrega: “Nos preocupa que representantes políticos de este país pongan en nuestra boca cosas que no dijimos. Nunca hicimos alusión acerca de que un artista se manifieste por alguna ideología política”.

Cultura con Lacalle.

No es en respuesta a “La ola cultural”, pero desde el fin de semana hay una declaración que circula entre referentes de la cultura que quieren apoyar al candidato nacionalista Luis Lacalle Pou “en función de las propuestas programáticas”. La movida arrancó antes de la elección del 27 de octubre, pero recién se concreta ahora. Es coordinada por el escritor Diego Fischer y el dirigente (y también escritor) Ruperto Long, en colaboración con el coordinador programático de Lacalle, Pablo Da Silveira



Fischer dijo a El País que la iniciativa “no es en contrapartida de nada” y que buscan que firmen escritores, músicos, gente del teatro y productores de espectáculos, entre otros. “Es un error asociar a la cultura con la izquierda. Somos muchos los que no estamos alineados con ninguna ideología ni con el gobierno actual”, indicó. “Queremos tener una presencia como trabajadores de la cultura, a favor de políticas que no persigan dogmas”, agregó.

La declaración dice que el ámbito cultural es “plural y diverso” y que “todas las voces deben poder expresarse, sin excepciones”. La cultura “no debe transformarse en patrimonio de una ideología o partido, ni en un instrumento para generar obediencia política”. Agrega que la defensa de los derechos de los creadores “es un componente esencial de toda política pública respetuosa de la creación cultural”. El oficialismo se negó a votar este año en el Parlamento un proyecto que buscaba ampliar los derechos de autores, de los 50 años actuales hasta 70 años.

Agresividad.

“La ola cultural” dice en su mensaje que estos días han sido “duros” y que la intolerancia “se expresó muy fuerte” en las redes sociales.



La cantante Pata Kramer, quien participa del colectivo de artistas frenteamplistas, dijo a El País que las redes “están más violentas que la sociedad” y que es una violencia exacerbada a la que hay que “bajarle la pelota”. A su juicio, “una cosa linda en Uruguay es que todavía se puede construir con el diferente”.



La también cantante Maia Castro sintió que debía llamar a votar a Martínez tras el resultado de la primera vuelta. “En cuanto avanzaron los días y viendo cómo se formaba la coalición, más preocupados estábamos por el tinte autoritario, misógino y homofóbo”, relató Castro, quien también dice haber recibido “insultos y groserías” por su identificación con el Frente. “Eso pasa de un lado y del otro, no está bueno. A todos nos han dicho cualquier cosa”, contó.

Nasser, en tanto, piensa que un músico puede pronunciarse, “como un panadero o un taxista”. No lo ve como “algo tan dramático”, más allá de toda la polémica.



A él hubo gente que le dijo que iba a dejar de escuchar su música tras enterarse que votaba al Frente. “Hay gente que le molesta que brindes una opinión política. ¿Hay un clóset político para los artistas?”, preguntó. Eso sí, Nasser está convencido que “a la cultura le están debiendo todos”, incluso el oficialismo. “En el debate no se trató la cultura. Solo es importante cuando hay polémica. Es muy raro, ¿no?”.