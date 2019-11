Martínez desmintió mensaje contra Lucas Sugo y se comunicará con él para aclarar el episodio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniel Martínez, candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, desmintió este domingo a la noche un supuesto mensaje que había salido de su cuenta de Twitter contra el artista Lucas Sugo.

"Les quedó precioso el photoshop. Es una lástima tener que salir a desmentir estas cosas. Y una bajeza replicar las noticias falsas", señaló el líder frenteamplista.

El mensaje que se viralizó en redes sociales y no pertenecía a la cuenta de Twitter de Martínez, decía: "Los artistas deben estar del lado del pueblo, cuando no lo están es porque no merecen ser reconocidos como tales. Invitamos a nuestros votantes a no escuchar, viralizar ni concurrir a recitales del cantautor Lucas Sugo nunca más".

Les quedó precioso el Photoshop.

Es una lástima tener que salir a desmentir estas cosas.

Y una bajeza replicar las noticias falsas. https://t.co/m7uNGF6575 — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) November 11, 2019

El hecho se originó luego de que el cantante participó en un acto de Luis Lacalle Pou, candidato por la oposición, en la ciudad de Rivera.

Tras haber recibido críticas por su actuación, Sugo se manifestó: "Yo trato de separar el Lucas Sugo profesional con Lucas Alberto. Tengo mis convicciones en lo que hace a la política, pero yo separo. Respeto a todos los artistas que no lo hacen, porque es su forma de encarar la vida".

"Porque vas a un lugar, la gente te vincula ahí. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Dejo esa interrogante", añadió.

Según pudo saber El País, Martínez se comunicará personalmente con Lucas Sugo para aclarar este episodio.