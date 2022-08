"La cifra nos preocupa", dijo Argimón sobre suspensión de 11.000 asignaciones familiares

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, se reunió este lunes con el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Alfredo Cabrera, para conversar sobre la decisión del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, de cortar las asignaciones familiares que son cobradas por aquellos padres que no están enviando a sus hijos a la escuela, liceo o UTU.



Ante la pregunta de si llama la atención la cantidad de niños cuyas asignaciones serán suspendidas, unos 11.000, Argimón respondió: "Hablábamos con el director que tenemos que tener presente que venimos de años diferentes: pandemia, volver a la normalidad… y que eso puede haber incidido".



"Nos interesa tener el panorama del seguimiento de esos niños. La cifra nos preocupa. Si fueran muy pocos, igual nos preocuparía, pero lo bueno es, así como se nos informó de esta cifra, saber todo lo que desde el Estado se está haciendo, como lo que hace el BPS, para ir a la búsqueda y el retorno de esos niños y adolescentes", dijo Argimón en rueda de prensa tras el encuentro.

La vicepresidenta solicitó la reunión la semana pasada, tras conocer el anuncio de que se cortarían estos pagos y también pidió mantener un encuentro con el presidente del Codicen de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, con quien se reunirá mañana. “Es una reunión con un amigo que teníamos prevista hace un tiempo”, sostuvo la vicepresidenta respecto a Cabrera.

“En el Parlamento el ministro de Desarrollo habló de números que nos preocupaban y la correspondiente consecuencia que apoyamos, para que no se desnaturalice una herramienta, la asignación familiar está prevista en concreto para el estímulo de los niños en la educación”, aseguró.



Consultada por las declaraciones de Lema, que había expresado que “no hay marcha atrás” en la medida, Argimón sostuvo: "Acompaño la medida de Lema, lo hablamos". “Las herramientas se crean por y para algo" y "no puede haber medias tintas en lo que tiene que ver con aquellas cosas que van destinadas a la educación de nuestros niños", dijo.



También precisó que se encontrará con Lema para “seguir intercambiando”.



Lema: "Es una decisión tomada y no hay marcha atrás"

Por su parte, Cabrera precisó que ante esta situación “lo primero que se hace es anunciar y alertar, que eso es lo que prevé el decreto y lo que hace el banco”. “La baja sería en setiembre, lo empezamos a hablar en julio y damos agosto para poder volver a recuperar aquello que no estaba”, sostuvo.



También añadió que “a partir de hoy está funcionando en el banco un canal donde cualquier persona que haya omitido registrar a su hijo puede ingresar y hacerlo de manera online”.



“Y le hemos enviado un SMS a cada una de aquellas personas que eran beneficiarios y que ahora no nos figuran en los registros, y además un mail advirtiéndole de que tienen la posibilidad de ingresar las certificaciones si se olvidaron, de manera tal de que el mes que viene no se les reduzca”, expresó.

“Está en la responsabilidad de los tutores, en definitiva en la patria potestad, el llevar a sus hijos a la educación”, concluyó.



Antes del encuentro, Argimón había dicho que "está bueno dialogar con los responsables de los organismos para complementar la información que ha dado el Mides". “Hay que saber qué pasa después del corte. La decisión está bien, pero quiero saber, con la información que se tenga, cuáles son los siguientes pasos”, había manifestado.