Argimón: "No voy a participar de ningún acto político porque no partidizo el 8M"

La vicepresidenta Beatriz Argimón aseguró este martes en conferencia de prensa en el Palacio Legislativo que no participará en ningún acto de carácter político partidario en celebración de este Día Internacional de la Mujer porque no está de acuerdo que el 8 de Marzo se partidice.

"Yo no voy a participar de ningún acto de un partido político, empezando por el mío, porque yo no partidizo el 8 de Marzo", dijo Argimón, luego de un evento en el Parlamento que reunió a mujeres que integran cargos de responsabilidad en el Estado en representación de la coalición de gobierno.



"Es una decisión personal, no política, pero también es una decisión que conlleva la esperanza que los nuevos tiempos sigan marcados por los sellos de la unidad de las mujeres", dijo la vicepresidenta.

También se refirió a situaciones que todavía enfrentan hoy mujeres al moverse en política, un ámbito todavía dominado por hombres. "Ejercer cargos públicos en el siglo XXI con mirada de género no es fácil. No es fácil en nuestros partidos, seguimos teniendo problemas, hay que salir a decirlo porque forma parte también de nuestro crecimiento", dijo.



Además, señaló: "Porque si cuando vamos a tomar una decisión estamos mirando al jerarca y no debatimos de igual a igual, todavía nos está costando hacer cosas". Y siguió: "Yo sé que muchas de ustedes han tenido que superar muchos obstáculos para poder plantear dentro de la agenda temas de estas características".

Más temprano, en rueda de prensa, Argimón se había referido al Pit-Cnt y apuntó: "Se suben al carro de una marcha histórica".