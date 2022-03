Argimón contra el Pit-Cnt por paro en el 8M: "Se suben al carro de una marcha histórica"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Se suben al carro de una marcha histórica", apuntó este martes la vicepresidenta Beatriz Argimón contra el Pit-Cnt por su definición de activar un paro en esta jornada - Día Internacional de la Mujer - contra de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y por los "derechos de la mujer".

La primera vicepresidenta electa de Uruguay lamentó este paso de la central sindical, que impulsa junto al Frente Amplio el referéndum contra la LUC. "Cuando se quiere partidizar o poner la pata a algo que tiene una esencia, en lo personal no lo comparto. Así como respeto todas las posiciones pido que se respete la mía", dijo en rueda de prensa.

"Si la central de trabajadores que obviamente tiene posiciones determinadas, en un mes determinado, que piensa de alguna manera reivindicar solo el derecho de las trabajadoras que votan de una forma. Así se trasladó, escuché atentamente todo lo que se decía y se suben al carro de una marcha histórica donde no siempre estuvieron representados los intereses del Pit-Cnt porque en ese momento las mujeres del Pit-Cnt tampoco estaban en lugares de jerarquía porque también dieron una gran lucha", expresó la vicepresidenta.

Argimón reivindicó que "no se puede perder la esencia del 8 de marzo, por lo tanto, en lo personal voy a seguir mi agenda y por primera vez en muchos años siento que se quiso desvirtuar la esencia (...) estoy en contra de quienes nos quieren dividir".



En tanto, descartó una grieta por este asunto: "No se generó ninguna grieta porque las mujeres seguimos todas juntas reivindicando".



"Creo que se quiso subirse al carro de una marcha histórica donde las mujeres, todas, lo que queríamos era avanzar en reivindicaciones", insistió. Tanto la vicepresidenta como otras mujeres de la coalición no participarán de la tradicional marcha en 18 de julio, que se replica en todo el país en este día.



A las 15:00 horas, Argimón junto a otras mujeres que integran el gobierno darán una conferencia de prensa donde se "detallarán los cambios y avances en favor de las mujeres" durante esta administración, así como presentarán un documento con las políticas públicas destinadas a mujeres.