Ceretta publicó foto comparando a Ponce de León con mujeres de contexto crítico y desató polémica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El abogado Juan Ceretta, coordinador de la Clínica del Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UdelaR), envió un mensaje este martes un mensaje por redes sociales en el marco del Día Internacional de la Mujer y derivó en una polémica.

"Tu 8M también depende del lugar donde te tocó nacer", publicó el abogado en su cuenta de Twitter, junto a dos imágenes. Una es en blanco en negro de un grupo de mujeres de contexto crítico y otra a color que fue publicada por Lorena Ponce de León, esposa del presidente Luis Lacalle Pou, en el marco de la Caminata de Mentoreo 2022 de Voces Vitales, programa del que participó junto a Sembrando por el Mes de la Mujer.

Tu 8M 💜 también depende del lugar donde te tocó nacer pic.twitter.com/waYmS7bzpi — Juan Ceretta 🇺🇾 (@juanceretta) March 8, 2022

El presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) Gerardo Sotelo le respondió en la misma red social: "Abogado y catedrático de Derecho alienta la discriminación y el prejuicio. Las personas no merecerían nuestro reconocimiento por su condición humana y sus acciones sino por su aspecto u origen social. Igual que en el Antiguo Régimen pero al revés. Una ideología muy reaccionaria".

Abogado y catedrático de Derecho alienta la discriminación y el prejuicio. Las personas no merecerían nuestro reconocimiento por su condición humana y sus acciones sino por su aspecto u origen social. Igual que en el Antiguo Regimen pero al revés. Una ideología muy reaccionaria. https://t.co/3lrOg9lvEK — Gerardo Sotelo (@Cybertario) March 8, 2022

No obstante, las repercusiones no quedaron allí. La senadora nacionalista Graciela Bianchi le respondió al responsable de medios públicos: "Estimado no te sorprendas: es un fiel representante de un egresado de la UDELAR de años de apartamiento de los valores de libertad, laicidad y respeto a la libertad de los alumnos. Imaginen sus clases".

Estimado no te sorprendas: es un fiel representante de un egresado de la UDELAR de años de apartamiento de los valores de libertad, laicidad y respeto a la libertad de los alumnos. Imaginen sus clases. — Graciela Bianchi (@gbianchi404) March 8, 2022

Además, la periodista Magdalena Prado, le respondió a Ceretta: "Juan, sabés que reconozco tu vocación de servicio y sensibilidad social, pero dejame decirte que esto no aporta. Atrasa. Una vez más mujeres vs. mujeres. Hemos pasado la vida entera bajo etiquetas y enfrentadas, y ya no lo queremos más".