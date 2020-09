Argimón a Mujica: hay "dinosaurios" que "no entienden las señales de estos tiempos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, defendió a Laura Raffo, candidata a la Intendencia de Montevideo (IMM) por la coalición de gobierno, de las críticas del expresidente José Mujica y dijo que hay "dinosaurios" que "no entienden las señales de estos tiempos"

El expresidente arremetió el pasado sábado contra Raffo y su eslogan "Montevideo olvidado". La acusó de acordarse de los pobres solo en tiempos electorales y también se refirió a su vestimenta durante las recorridas por la capital.



En un nuevo capítulo de su podcast "La otra agenda", Argimón expresó: "Aplaudo a Laura Raffo. Lamentablemente hoy todavía tenemos que seguir diciendo en este Uruguay del siglo XXI el 'no se lo permito' a quienes cual dinosaurios no entienden las señales de estos tiempos".



"Sabemos que hay momentos en las campañas electorales que lamentablemente una vez sí y otra también, aparecen alusiones sobre cómo hablamos o cómo nos vestimos las mujeres que participamos en las campañas. Generalmente estas expresiones son resabios machistas que al no tener argumentos sólidos buscan denostar a las mujeres en la competencia", señaló.

Además remarcó: "No es la primera vez que el expresidente Mujica nos ningunea o ningunea temas que tienen que ver con la agenda que las mujeres propiciamos".



"Hace muchos años las mujeres políticas denunciamos lo que claramente manifestamos como ninguneo permanente a nuestras candidaturas, como si la descalificación en pleno siglo XXI hacia las mujeres fuera una forma de desestimularnos", explicó.



Argimón indicó que "estas formas machistas de liderazgo están presentes en distintos actores políticos y de todos los partidos" y agregó: "Es más, muchas veces vemos cómo parte de los seguidores o seguidoras frente a manifestaciones de este tipo parece causarles gracia o la aplauden".



"Son resabios de estilo de una sociedad que no debemos permitirnos en tanto país de alta adhesión democrática y que debe velar siempre por la calidad de la misma. Los debates en cualquier campaña electoral deben ser de propuestas y con argumentos sólidos. No basarse en apariencias personales de los protagonistas ni enchastrando con mentiras ni verdades a medias, utilizando lenguaje ordinario y descalificación de los candidatos. ¿Saben por qué? Porque en realidad se le está faltando el respeto al ciudadano y a la ciudadana a quien en el momento de la decisión debemos trasladarle cuáles son las propuestas que vamos a llevar adelante", añadió.



"Hace muchos años, las mujeres militantes en el tema de los derechos de las mujeres, contamos cómo muchas veces las mujeres políticas debían masculinizarse para poder ser consideradas tales. Las mujeres de todos los partidos políticos en el Uruguay y el mundo hemos luchado contra lo que llamamos 'violencia política'. Y lo seguiremos haciendo, porque es necesario que se nos trate con respeto y se respete nuestro trabajo", sumó.



La vicepresidenta manifestó que seguirá militando por la "convivencia política y social, donde debe primar el respeto entre hombres y mujeres".



"A veces, además, me gustaría que primara esa lucha contra la violencia hacia las mujeres políticas por parte de todas quienes militamos en ese sentido con independencia al partido político al que pertenecemos", sostuvo.