Argimón dijo que "no hay una fecha" para que la Ley de Urgencia ingrese al Parlamento

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, explicó este lunes en "Desayunos informales" (Canal 12) que "no hay una fecha" marcada para que el proyecto de ley de urgente consideración ingrese al Parlamento.

El pasado viernes, el presidente Luis Lacalle Pou anunció que enviaría el proyecto de ley elaborado con los demás partidos de la coalición multicolor a los legisladores. "Queremos que tengan tiempo para estudiarlo y compartirlo antes que empiecen a correr los plazos constitucionales. En unos días lo presentaremos formalmente", indicó.

Con la emergencia sanitaria decretada por el gobierno a causa del coronavirus, a tan solo una semana de haber tomado la Presidencia, el proyecto de ley de urgente consideración con sus respectivas correcciones quedó postergado.

"El presidente evalúa la situación día a día y nada de lo que hace es sin tener en cuenta lo que las autoridades sanitarias determinan, por eso no hay una fecha fija", evaluó Argimón.

De todos modos, la vicepresidenta aclaró que "eso no significa que los parlamentarios no trabajemos" y que la ley de urgente consideración "tiene ejes temáticos que son importantes para el gobierno".

"El presidente entendió que era bueno acercárselo a los legisladores con anterioridad", añadió.

De todos modos, recalcó que la prioridad hoy "es precisamente atender la situación sanitaria" e insistió en que "esto es día a día".

"No es que no se ponga una fecha porque no se quiere dar a conocer, si no porque justamente es día a día", subrayó.

La ley de urgente consideración, proyecto impulsado por el Partido Nacional junto al Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente, tiene 457 artículos divididos en 10 capítulos.



El documento contiene diez secciones: seguridad pública; secretaría de inteligencia estratégica del Estado; educación; económica y empresas públicas; eficiencia del Estado; sector agropecuario; relaciones laborales y seguridad social; desarrollo social y salud; normativa sobre la emergencia de vivienda; y otras disposiciones.