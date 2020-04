El Parlamento se reactiva por la ley de urgente consideración

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A casi un mes de iniciada la emergencia sanitaria, el gobierno quiere transitar el camino hacia la normalidad. Primero anunció la vuelta a clase en escuelas rurales. Después se comunicó la reactivación de la construcción y si la curva de contagio del coronavirus sigue achatada, los legisladores empezarían a tratar la ley de urgente consideración en la semana del 20.

Enviar el proyecto enseguida de Semana Santa no está en los planes, ya que forma parte de esas dos semanas “claves” de las que habló el presidente Luis Lacalle Pou y en las que se pidió especialmente a la población mantener las medidas de distanciamiento social para evitar contagios. Fuentes del Ejecutivo dijeron a El País que el primer mandatario pidió a sus ministros que aceleren los pasos de su agenda, para no quedar solo en el manejo de la emergencia sanitaria.

La decisión de hacer conocer primero el proyecto, que luego deberá ingresar formalmente al Senado, generó controversia entre el oficialismo y la oposición. En el Frente Amplio entienden que no es momento y en el Partido Nacional sostienen que no se puede esperar al día después para recién sentarse a analizar.

Un debate lleno de ausencias El COVID-19 obligó a un conjunto de legisladores de todos los partidos políticos a pedir licencia y si se trata la ley de urgente consideración durante la pandemia no podrán participar del debate. Están en la lista los senadores José Mujica, Julio María Sanguinetti, Lucía Topolansky, Sergio Abreu y Danilo Astori.



En principio son 45 artículos más que la propuesta original. Hay aspectos que se mantienen como la desmonopolización de Ancap y otros que desaparecieron como los relacionados a la derogación de algunas disposiciones de la ley de medios. Los mayores cambios se concentran en seguridad: se modifica el proceso abreviado y se crea la libertad a prueba, aunque se conserva la derogación de la libertad vigilada.



Mientras que en educación se mantiene la libertad de cátedra, atendiendo así a planteos realizados por el Partido Colorado, que suponen una marcha atrás con la intención de reemplazarla por el concepto de “autonomía técnica”.

El jueves de esta semana y después de un pedido público del ministro del Interior Jorge Larrañaga de que se remitiera la ley al Parlamento, la vicepresidente Beatriz Argimón hizo llegar el proyecto a legisladores de todos los partidos. Según constató El País, la mayoría no pudo analizarlo en su totalidad dada su extensión y el Frente Amplio reaccionó con malestar al entender que por la pandemia no es el momento adecuado para tratarlo.



El senador nacionalista Jorge Gandini dijo a El País que la declaración del Frente Amplio -que considera un profundo error la remisión formal al Parlamento de la LUC- es “otra vez desafortunada”. “No aportan y se pierden la oportunidad de callarse la boca. Es verdad de que hay dificultades para discutir una ley de estas características en las condiciones que tenemos, pero también es verdad que el presidente nos envía una ley para el día después”, indicó.

Gandini señaló que “el Parlamento no se puede parar” y se puede combinar lo presencial con lo virtual para el tratamiento de la ley. Consideró que tratar el proyecto implica dar una señal de que el país “sigue andando”. “Quedate en casa si no sos cajero de un supermercado, si no sos personal de salud, si no sos policía o militar o taxista. Hay muchos que no se quedan en casa porque tienen que ir a trabajar igual, yo creo que el Parlamento tiene que tratar esta ley porque se está mirando al día después”.



El nacionalista es partidario que las reuniones se hagan en la sala 17 del edificio anexo del Palacio Legislativo (con 99 lugares disponibles) y que de restrinja el acceso a secretarios y taquígrafos. A su vez, indicó que las delegaciones se deberían limitar a dos integrantes y en casos excepcionales a cinco.

El senador Adrián Peña (Ciudadanos) señaló a El País que, a partir del lunes, el Comité Ejecutivo del Partido Colorado comenzará a debatir sobre los cambios de la ley de urgente consideración. Se instalarán 19 grupos por áreas con técnicos de los tres sectores. Peña dijo que se estudiarán primero los diferentes aspectos de la norma para luego dar una posición formal. “A primera vista hay cosas que toman planteos que habíamos realizado y hay otras que no y veremos entonces si acompañamos. Nosotros tenemos una regla y es que todo lo que está en el acuerdo por el país nos compromete y lo otro hay que analizarlo", señaló.



De acuerdo al legislador colorado, el hecho que plantea el Frente Amplio de que “no hay nada más importante que la salud” no quita que se avance en otros temas. “Esto es día a día, pero si seguimos con una curva achatada, poco a poco, hay que ir recuperando la actividad. Hay que ver que en junio ingresa el Presupuesto y eso acota los plazos del gobierno. Si esto se sigue demorando se van a solapar las comisiones”, añadió.

Es otra la óptica del Frente sobre el tema. El senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) dijo a El País que “el problema más importante” es el referido a la oportunidad, ya que entiende es un momento “donde se necesita al máximo de la unidad nacional”. “Presumo que esto no tendrá una incorporación inmediata al Parlamento, ya que sería un grave error político hacerlo”, añadió.



En cuanto a los contenidos, Rubio dijo que “hay que examinarlos”, ya que hay aspectos ríspidos que se han mantenido como la desmonopolización de los combustibles o las disposiciones de seguridad.