Argimón cree que hay que “hacer un balance” de la Institución de Derechos Humanos

Luego de que la Institución de Derechos Humanos (Inddhh) presentara un informe para investigar abusos policiales, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, opinó que “llegó el momento de replantear muchos aspectos”.

Para Argimón, es tiempo “de hacer un balance, en qué contribuyó, en qué no, qué aspectos hay que mejorar”. La vicepresidenta recordó que este año se van a cambiar los directores de la institución, por lo que le parece un buen momento “para hacer una evaluación”.



El director de la Inddhh, Wilder Tayler, aseguró que el marco legal que se activó a partir de la Ley de Urgente Consideración (LUC) "es más propicio al abuso policial o al uso excesivo de la fuerza que lo que había antes".



Para Argimón, estas expresiones no están en la línea de la actuación que debería tener la institución. “Creo que intervenir de la forma que intervino no es lo que entiendo que corresponde a la Inddhh”, manifestó en rueda de prensa.



Después de que la institución presentara el informe, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, retrucó que “las denuncias genéricas tienen tufillo electoral prereferéndum” y lamentó que “la Institución Nacional de Derechos Humanos entre en ese juego antes del 27 de marzo”.