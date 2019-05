Entre apoyos y rechazos, avanza el acuerdo para construir la segunda planta de celulosa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En medio de protestas que se desarrollaron simultáneamente en Plaza Independencia y en el exterior de la Residencia de Suárez y Reyes, el presidente Tabaré Vázquez, sus secretarios y algunos ministros recibieron el respaldo del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Luis Alberto Moreno, una clara señal al gobierno de que las tratativas para asegurarse el financiamiento de las obras del Ferrocarril Central van por buen camino.

Moreno destacó a Uruguay por la “transparencia” de su Tribunal de Cuentas y por las garantías que ofrece en materia ambiental para que se le conceda finalmente la garantía al Consorcio Grupo Vía Central que construirá el corredor férreo que utilizará UPM si finalmente concreta su segunda fábrica de celulosa en el país. El mismo está conformado por las empresas NGE (Francia), Sacyr (España), Berkes (Uruguay) y Saceem (Uruguay), y ejecutará la obra, bajo la modalidad de un contrato PPP (Participación Público Privada). La vía férrea de 273 km será utilizada por la finlandesa para trasladar la producción de celulosa desde Paso de los Toros (Tacuarembó) hasta el puerto de Montevideo.

Moreno dijo en una conferencia de prensa que estar “muy orgulloso” de participar en un emprendimiento ferroviario de este tipo y que su actuación será “muy importante” porque la garantía del BID “representa prácticamente más del 50% del financiamiento” total de las obras.

Ante la presencia de Vázquez, los ministros e incluso de directivos del Consorcio y representantes de UPM en Uruguay, Moreno indicó que está convencido de que Uruguay “tiene toda la capacidad de convertirse en la siguiente década en un país desarrollado”.

Los fondos que brindará el BID no suponen que Uruguay sea una garantía, sino que, por el contrario, el contrato mismo lo será. El desembolso de US$ 500 millones para el denominado tren de UPM se destinará a la construcción, rehabilitación y mantenimiento de líneas de ferrocarril. También tendrá un rol destacado el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) que concederá una garantía para la operativa.

Protestas contra el acuerdo entre UPM y el gobierno de Vázquez. Foto: Darwin Borrelli

Pero mientras Vázquez y sus ministros sellaban el financiamiento de las obras para el tren, afuera, el clima que se vivía era totalmente diferente. Un pequeño grupo de manifestantes que rechaza la instalación de la pastera, emitía cánticos contra UPM y contra las autoridades de gobierno. Algunos de ellos, portaban carteles en los que se podía leer “Vázquez, vos sos terrorista” o “UPM auspicia la trata de mujeres”.

Paralelamente, en Plaza Independencia el candidato presidencial por el Partido Verde Animalista, Gustavo Salle y el activista ambiental Marcelo Hospitale, molestos porque Presidencia había cambiado a último momento el lugar del encuentro entre Vázquez y Moreno, resolvían encadenarse en Plaza Independencia, a los pies del monumento al prócer José Artigas.

Salle dijo a El País que se encadenó para “luchar por la vida, por la moral, por la salud” y contra “un contrato coimero, genocida”. Varios manifestantes acompañaron al abogado y a Hospitale, portando banderas y carteles contra UPM, incluso sobre la tarde llegó una persona con enanismo a quien se la pudo apreciar en el interior de un ataúd. Entre los asistentes a Plaza Independencia había integrantes del grupo Por el Costado de la Vía, de movimientos ambientalistas convocados en redes sociales e incluso de la dirigente de Plenaria, Memoria y Justicia, Irma Leites.

Según constató El País, un grupo de manifestantes pintó la calle frente a Torre Ejecutiva de Presidencia de la República en la que escribió “Fuera UPM”. Minutos más tarde, esas mismas personas vandalizaron la nueva sede de la CAF, ubicada detrás de Presidencia.

Al caer la tarde, un negociador del Ministerio del Interior solicitó a Salle y a Hospitale despejar la zona de ingreso a los pies del monumento dado que allí se realizará hoy el acto del Día del Ejército que Vázquez decidió trasladar por primera vez desde el Comando. “Nosotros le dijimos (al negociador) que vamos a permanecer, pero por respeto al acto, nos vamos a correr unos metros. Vamos a estar encadenados, pero no vamos a obstaculizar y nos vamos a quedar a unos metros en silencio”, aseguró Salle.

Un grupo de manifestantes vandalizó ayer el nuevo edificio del CAF Banco de Desarrollo de América Latina. Foto: Marcelo Bonjour

A la espera

Vázquez anunció que horas ante de su encuentro con Moreno, había mantenido una reunión con el director ejecutivo de UPM, Jussi Pesonen, quien le manifestó que Uruguay cumplió de forma “satisfactoria” con todas las etapas y que “ahora estamos a la espera de la resolución final para ver si va a haber una inversión”.

El mandatario indicó que “quedan detalles menores, pero detalles al fin”. Al ser consultado por los mismos, señaló que resta ubicarle un espacio a UPM en el puerto que hoy es ocupado por la empresa Tsakos Industrias Navales.

Sobre la medida de la Unión Ferroviaria que se declaró en conflicto y que ya comenzó con el recorte de las horas extras, Vázquez indicó que “le vamos a asegurar a todos los trabajadores del ferrocarril que van a seguir recibiendo su salario como corresponde, este gobierno se ha preocupado mucho para que sus trabajadores tengan trabajos dignos y bien remunerados”, añadió. Vázquez negó que la cláusula para prevenir conflictos sindicales sea aún uno de los temas a resolver.

Vázquez recibió al presidente del BID, Luis Alberto Moreno. Foto: Darwin Borrelli

¿Qué abarca el préstamo que otorga el BID?

El BID Invest, un organismo del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgará un préstamo de US$ 500 millones para la construcción rehabilitación y mantenimiento del ferrocarril que utilizará UPM de concretar su inversión. El programa consiste en un préstamo senior de hasta US$ 440 millones y un crédito subordinado de hasta US$ 60 millones, fondeados por BID Invest y un grupo de bancos comerciales e inversionistas internacionales. El plazo de pago es de 17 años. El proyecto comprende obras en los 273 km de líneas de ferrocarril entre las ciudades de Montevideo y Paso de Los Toros. Por otro lado, se prevé realizar parte del tendido, la instalación de un sistema de señalización, la construcción de 66 nuevos puentes, dos pasos a desnivel con trincheras, alcantarillas y otras estructuras de drenaje. Además la construcción y equipamiento de 264 pasos a nivel y una interconexión para tres líneas ferroviarias existentes adicionales, según informó el propio banco.