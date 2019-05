Salle se encadenó con Hospitale frente a Presidencia y hacen vigilia hasta mañana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato por el Partido Verde Animalista, Gustavo Salle, se encadenó este mediodía frente a Presidencia junto con el activista Marcelo Hospitale para protestar por la instalación de la segunda planta de UPM en Uruguay.



"Hasta mañana la noche vamos a estar acá", dijo Salle y explicó que hará una vigilia junto a Hospitale. "Yo me encadené a los pies del caballo de Artigas, Marcelo Hospitale y yo estamso encadenaos", agregó.



Las protestas son en el marco de la firma del contrato que hoy firmó el gobierno de Tabaré Vázquez con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por el financiamiento de US$ 500 millones para las obras del ferrocarril.

El precandidato dijo que se encadenó para "luchar por la vida, por la moral, por la salud" y contra "un contrato coimero, genocida".



Salle dijo que "a los gobernantes le quedan unas pocas horas de gobierno" y sostuvo que el gobierno "está condicionando inmoralmente al futuro gobierno"



El precandidato llegó esta mañana bien temprano a la Plaza Independencia con la Constitución en su mano y una silla playera que instaló frente a las inmediaciones de la Torre Ejecutiva donde estaba prevista una reunión entre el gobierno los representantes de los bancos



Más tarde la reunión se trasladó a la residencia de Suárez y Reyes.. Al enterarse Salle salió caminando por 18 de Julio con un grupo de activistas y con una bandera de Uruguay en sus manos rumbo al lugar, pero luego decidió volver a Plaza Independencia y encadenarse junto a Hospitale.



"Nos pareció más efectivo tomar esta otra medida de carácter individual y hacer el sacrificio nosotros", comentó y agregó: "Actuaron por detrás del pueblo, actuaron clandestinamente, institucionalmente, ilegalmente; y lo que es peor, cuando aplicaron el contrato aplicaron un temperamento contrario al propio contrato", sentenció Salle.