Paro en refinería de Ancap generó una rotura que afectará producción de combustible

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Industria, Omar Paganini, anunció este jueves que el paro de 24 horas de los trabajadores de Ancap, que implicó la paralización total de la refinería de La Teja, tuvo como consecuencia la rotura de una válvula de una unidad de la planta. Y esto tiene "consecuencias económicas para el país", ya que el daño que se constató es "grave".

"Hay una válvula que regula el funcionamiento de una unidad central; tiene un material que la está obstruyendo, lo que quiere decir que la unidad no está produciendo (combustible), y eso genera que se afecte la producción", dijo el secretario de Estado en conferencia de prensa.



Ancap indicó en un comunicado que "se estima, como mínimo, un período de siete a diez días de pérdida de producción de esa unidad, adicionales a los días ya perdidos".



Además, informó que la empresa "cuenta, para todos los productos, con un stock suficiente para asegurar el abastecimiento durante el período de la parada. No obstante, tomó medidas adicionales para mantener el suministro del mercado interno".



"Se estima que habrá un perjuicio económico significativo que será determinado en el correr de los próximos días, luego de normalizada la situación", añadió.



Paganini agregó que esta consecuencia era algo que podía ocurrir por efecto de la medida sindical, que fue tomada el martes pasado por primera vez desde 1973. "No es responsabilidad del gobierno ni tampoco de la dirección de Ancap, sino de la medida sindical, que ya nos pareció desproporcionada en su momento y que advertíamos el riesgo que podía haber, y ahora lo hemos confirmado lamentablemente", sostuvo el ministro.



En conclusión, la rotura implica que la "capacidad de la refinería está bastante más abajo" de su estándar, por lo que habrá "problemas de producción y sobrecostos", y se deberá recurrir a la importación de combustibles, operación que de todos modos estaba prevista en forma preventiva cuando se conoció que Fancap iba a detener la planta.