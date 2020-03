Anuncian hoy aumento de tarifas y medidas para contener el gasto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Coronavirus, sequía, suba del dólar, denuncias de abuso policial que no son tales y varias críticas desde el Frente Amplio que pasó a ser oposición luego de 15 años, son parte de una lista que le genera dolores de cabeza al inicio del gobierno de Luis Lacalle Pou. Pero el nuevo mandatario tenía claro desde la campaña que de ganar no tendría una tarea fácil y lo graficaba con la frase de: “No va a ser changa”.

Hoy el gobierno de la coalición de partidos anunciará una suba de las tarifas públicas, decisión que a ningún gobierno le gusta hacer por lo antipático de sus efectos. Y con el mismo anuncio se abrirá el debate político de quién es el responsable de esa suba. Si es el gobierno del Frente Amplio que dejó la Presidencia y optó por no hacer el ajuste tarifario como lo acostumbraba hacer año a año.

O si la culpa es del gobierno entrante, y su equipo económico designado que prometió no aumentar las tarifas ni los impuestos en campaña, sin prever que desde la coalición de izquierda se anunciara que no se haría el ajuste, como finalmente terminara ocurriendo.

Ayer el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, anunció en conferencia de prensa que hoy se anunciará la suba, a la que presentó como una “adecuación tarifaria”.



“Empezar a generar un plan de ahorro”, dijo recordando la promesa del ajuste a la baja de 900 millones de dólares por años. “El gobierno empieza a actuar en ese sentido, con algunos decretos. Y con el ajuste, o adecuación de tarifas públicas. Vinculado a los costos de las mismas, se postergó la semana pasada (por la volatilidad del petróleo)”, explicó.

“Será un tratamiento diferencial en todas (las tarifas), especialmente con alguna situación de tratamiento muy particular en los combustibles, si logramos que Ancap logre las compras a futuro (de petróleo) previstas”, agregó Delgado.

Sobre los anuncios que el Ejecutivo prepara para hoy, además del de tarifas, dos integrantes del gobierno dijeron a El País que uno de ellos es un plan de ahorro a nivel de los ministerios y empresas públicas en los gastos de funcionamiento. Según las fuentes, otra de las medidas puede ser topear la ejecución del gasto para potenciar el ahorro. La ministra Azucena Arbeleche no quiso confirmar a El País si esto último estará en la lista del plan de contingencia económico.

Una de las preocupaciones del presidente está en los sectores productivos, sobre todo en el agro. Es que la suba de las tarifas y el precio de los combustibles llega en medio de una importante sequía en gran parte del país, y a días de iniciar la cosecha de soja y arroz.



Allí es que aparece nuevamente la promesa de campaña del líder blanco de aflojarle la “cincha al campo”.

Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga en la Patria Gaucha. Foto: Pablo S Fernández

“Esta realmente brava la sequía", dijo el presidente Lacalle Pou el sábado en Tacuarembó cuando asistió a la fiesta de la Patria Gaucha. A su vez se refirió a la suba significativa que ha tenido el dólar en Uruguay en los últimos días.



“Preocupa la suba del dólar porque hay muchos uruguayos que ganan en pesos y están endeudados en dólares”, dijo. “Gobernar es tratar de ser justos en las distintas tensiones. El tema es que cuando se favorece a las exportaciones no se produce enseguida el efecto porque no derrama de un día para otro ese flujo mayor de exportaciones, no ingresa enseguida el capital, pero sí altera a los uruguayos. Por eso acompasar, pero no castigar con estos saltos a la población (...) No es fácil”, dijo.