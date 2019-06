Antía cerró su campaña y dijo que "la mesa está servida para cambiar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato nacionalista Enrique Antía realizó anoche en Colonia el acto de cierre de su campaña de cara a las elecciones internas del próximo domingo. En ese marco dijo que "la mesa está está servida para el cambio" y cuestionó "la sumisión del gobierno al poder de los sindicatos", según informó su equipo de comunicación.

Durante su discurso Antía se preguntó "quién manda en el Uruguay y lamentó el vuelo que han tomado las corporaciones sindicales", que según entiende "hoy le marcan la línea al gobierno, que por otra parte no se anima a enfrentarlas, siendo prisionero de ese poder".



El precandidato nacionalista acusó al ministro de Economío Danilo Astori de referirse sobre el crecimiento del PIB "mientras se perdieron 60 mil puestos de trabajo en los últimos años".



En materia de seguridad Antía dijo que el tema "se le fue de las manos al gobierno" y destacó que "las guerras de narcos han llevado a que ya no mande nadie en las calles".



El líder de Mejor País lamentó que el gobierno "haya incitado a los jóvenes para que entren en la droga haciendo popular a la marihuana".



Antía dijo que "la mesa está servida para cambiar" y que "no hay que prometer, sino comprometerse para levantar el país que está en ruinas".



Además se mostró confiado de cara a las elecciones internas e indicó que "el domingo 30 darán un batacazo, contra todos los pronósticos para cortar con la desesperanza y con un país que pierde oportunidades y empleo cada día".