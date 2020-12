Antía tiene "intuición" de que en segunda quincena se permitará "ingreso controlado" de extranjeros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, señaló que tiene "la intuición" de que para la segunda quincena se permitirá el "ingreso controlado" de propietarios extranjeros a pesar de las restricciones que actualmente existen a causa del coronavirus.

"Tengo la intuición de que una vez pasados los primeros 15 días de enero, esa propuesta que Maldonado llevó adelante para permitir el ingreso controlado de los propietarios (debidamente hisopados y luego seguidos por un equipo local) sea aceptada", dijo a Infobae.

"Es un planteo racional que nosotros presentamos cuando el gobierno nacional no tuvo más remedio que tomar decisiones muy fuertes para encarar un tema que se estaba escapando de las manos. Creo que eso es posible porque la temporada es larga. Me da la sensación que la temporada será entre un 40% y un 45%, pero extendida en el tiempo. Incluso, creo que llegará hasta abril próximo. De hecho, en octubre y noviembre llegó muchísima gente en todos los fines de semana", agregó.



El pasado 21 de diciembre, el presidente Luis Lacalle Pou anunció el cierre de fronteras hasta el 10 de enero como consecuencia del aumento de casos de coronavirus.



Respecto a los argentinos que ya se encuentran en el departamento, el jerarca afirmó: "La gente está encantada".



"Y no solo aquellos que entraron en los últimos meses. Incluso, aquellos que lo agarró la pandemia en marzo pasado y tenían temor de pasar un invierno en la zona, todos me reconocen que encontraron otro lugar al que esperaban. Quedaron encantados con el invierno que pasaron acá. He recibido cientos de opiniones al respecto. Todos se mostraron sorprendidos por lo que se encontraron en Punta del Este. Pensaron que era peor. Sin embargo, ahora me dicen que la pasaron bárbaro. Hallaron un lugar ameno y amable para vivir en tranquilidad", añadió.



Antía afirmó también que con la llegada de la vacuna se podrá tener "otro Punta del Este". "Nuestro departamento va a pegar un salto cuantitativo y cualitativo. Hay muchos proyectos de inversión que nunca se detuvieron. Y tenemos muchísimos extranjeros, líderes en lo que hacen, que van a tomar a este lugar para llevar adelante muchos de sus propuestas", explicó.



El intendente señaló que apuesta a que Punta del Este tenga un turismo "de muchos meses del año, por no decir todo el año" y que "de a poquito va a venir gente en la medida que vaya resolviendo sus problemas personales". También definió a esta temporada como "absolutamente inédita" y reconoció que actualmente "la gastronomía trabaja relativamente bien", pero "la hotelería para nada bien".



"Faltan muchos extranjeros, muchos de los propietarios extranjeros aunque algunos llegaron más temprano y pudieron quedarse. Faltan los brasileños. Queda claro que con la gente de Montevideo no vamos a poder absorber toda la oferta que tenemos", detalló.