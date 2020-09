Antel rectificará información “irregular” del Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un informe interno de Antel, realizado a pedido de sus actuales autoridades, revela que en 2017 y 2018 la administración anterior reportó como usuarios activos a medio millón de personas que habían sido captadas, en realidad, como fruto de políticas promocionales de recarga gratuita u obsequio de chips sin costo.

Además de esos 500.000 en 2017 y 500.000 en 2018, en 2019 Antel reportó 300.000 usuarios que, de haberse ajustado a la normativa de la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec), no debería haberlos incluido como parte de su clientela, dijo a El País el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez.



De acuerdo con una resolución de la Ursec de 2007, un abonado es activo cuando pagó y usó un servicio en el trimestre anterior. En Antel, sin embargo, reportaron como activos usuarios de 12 meses para atrás, y sin importar si habían pagado o no. De esa forma, se mantuvo un nivel alto en el market share de clientes en los últimos años.



El diputado nacionalista Martín Lema cursó un pedido de informes a la empresa de telecomunicaciones estatal, cuya respuesta fue dada a conocer parcialmente por el semanario Búsqueda este jueves. Lema pidió información adicional a partir de una cifra que le llamó la atención: una “abrupta” caída de los servicios prepagos en 2019. La contestación de Antel revela que ese año se incluyeron como usuarios 299.000 servicios “machine to machine” utilizados como contadores de UTE, que no corresponden a personas. Coincidentemente, ese año cesaron las promociones de servicios gratuitos.



La respuesta a Lema alertó al directorio de Antel, que entendió que de allí se desprendía “información irregular”. “Las políticas promocionales abultaban el número de usuarios activos y Antel venía reportando a Ursec de forma irregular”, dijo Gurméndez. En Antel hay quienes presumen que la intención era sobredimensionar la cantidad de abonados. El crecimiento del market share fue, precisamente, el argumento que usó la expresidenta del ente, Carolina Cosse, para defenderse de los cuestionamientos por la alta inversión en publicidad durante su gestión (2010-2014).



Gurméndez dijo que rectificará ante Ursec los datos reportados en esos años y seguirá analizando el asunto. “Es un hecho lamentable que afecta la credibilidad de la información que fue suministrada”, opinó.