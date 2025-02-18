ANEP dejó sin efecto la autodesignación de Cherro como inspectora y el futuro ministro celebró la decisión

Redacción El País

El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) resolvió dejar sin efecto una resolución firmada por la actual directora de Secundaria, Jenifer Cherro, para autodesignarse inspectora de la materia de Literatura en la institución, una vez finalice su labor como jerarca interina.

El designado ministro de Educación y cultura (MEC) para el próximo gobierno, José Carlos Mahía, celebró la decisión de ANEP y expresó en su cuenta de X que se trata de "una resolución sensata que impide una pretensión inadmisible de la jerarca".

El Codicen de la @ANEP_Uruguay dejó sin efecto la pretendida auto designación de la directora de Secundaria Cherro como Inspectora de @dges_Uruguay.

Una resolución sensata que impide una pretensión inadmisible de la jerarca. — José Carlos Mahía (@JoseCarlosMahia) February 18, 2025

Más temprano este martes, el senador frenteamplista Sebastián Sabini había enviado un pedido de informes para conocer la situación en la que se dio la firma de la resolución por parte de Cherro.

"Tomamos conocimiento de una resolución de la semana pasada, donde la directora general de Secundaria, en una resolución de carácter ilegal e inmoral, se autodesignaba para ejercer la inspección de ese organismo", contó el legislador en rueda de prensa.

Sabini remarcó que la autodesignación de Cherro no correspondía porque "el cargo que ella ocupó era interino, no había concursado".

Luego de realizar el pedido, Sabini confirmó que en la sesión parlamentaria de este martes les notificaron que "la propia dirección de Secundaria de alguna forma revirtió esa decisión".