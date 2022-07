Andújar sobre Rendición: "No hacemos caridad, lo que hacemos es dinamizar el país"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado nacionalista Sebastián Andújar dijo este miércoles en rueda de prensa que la presentación de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, sobre la Rendición de Cuentas fue "sólida", y que el proyecto "incrementa el gasto en áreas que tenían la necesidad de que eso sucediera".

En este sentido, puntualizó que se aumenta el gasto en "áreas de políticas sociales, la educación, la seguridad, la ciencia, la innovación y también se ha presentado la conformidad de un acuerdo de recuperación salarial celebrado con COFE (Confederación de Organizaciones Funcionarios del Estado) y con Fenapes (Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria)".



Ante la pregunta de si teme perder las elecciones en 2024 si los números de la Rendición de Cuentas no son más generosos, el diputado respondió: "Esta es una de las Rendiciones que más incremento en el gasto en políticas sociales ha tenido desde la vuelta de la democracia hasta ahora. Creo que hay una generosidad, no entiendo cuál es el posicionamiento del Frente Amplio en considerar que esto no es generoso".



"Nosotros no hacemos caridad, lo que hacemos es dinamizar el país, generar mejor economía, activar el empleo, bajar la pobreza y que el país tenga un mejor futuro", definió.

Consultado respecto al presupuesto previsto para la Universidad de la República (Udelar), sostuvo: "Tenemos una reunión en estos días, la Udelar siempre presenta programas muy interesantes que los debemos apoyar, así ha sucedido permanentemente durante este gobierno. No hay que posicionarse solamente en una foto circunstancial sino que hay que ver toda la película. En este quinquenio ya la Udelar tiene reasignaciones por US$ 50 millones".



"Vamos a charlar con el rector y vamos a ver realmente en qué podemos colaborar", aseguró.