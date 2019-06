Andrade-Talvi: dos modelos de país en un debate de “guante blanco”

"El debate entre Ernesto Talvi y Óscar Andrade fue la razón versus la pasión. En todos los bloques temáticos, Talvi manejó mejor el contenido y el hilo argumental. Pero la forma de comunicación de Andrade fue más efectiva, más penetrante, y la gente al mirar televisión se queda con lo pasional y no con las ideas racionales. En eso se pareció mucho al famoso debate de Nixon vs. Kennedy: uno bronceado y sanito, el otro pálido recién salido de una operación. Solo hubo un momento en que Talvi salió vencedor: en el final. Es que Andrade optó por agradecer, le hablaba a cámaras de su vida de constructor pero no tenía esas manos de quien se pasó la vida colocando ladrillos. La imagen y el contenido no eran coherentes. Talvi, en cambio, buscó el voto de confianza”. Así lo vio Montserrat Ramos, docente de Comunicación Política en Universidad ORT.