Andrade dijo que tal vez intenten derogar LUC y Gandini lanzó: "Les encanta juntar firmas a los comunistas"

El senador nacionalista Jorge Gandini se refirió en la mañana de este jueves al anuncio realizado por su par Oscar Andrade, quien indicó que "es altamente probable" que si se aprueba la Ley de Urgente Consideración (LUC) se busque juntar firmas para derogarla.

"Si se privatiza ANCAP, si se generan enormes riesgos sobre Antel y se restringen las libertades individuales, me parece que es el escenario más probable", valoró Andrade.



Por su parte, en diálogo con Informativo Carve, Gandini respondió: "Les encanta a los comunistas juntar firmas y moverse y hacer ejercicio, sobre todo en tiempos en que estamos todos encerrados", dijo en diálogo con Informativo Carve y agregó: "Es increíble, no entró la ley, no la discutimos, no sabemos cómo va a salir y ya nos están avisando, por no decir amenazando, que van a juntar firmas para derogarla"

"El sistema democrático representativo de Uruguay se ejerce a través de los representantes del pueblo, los que hacen las leyes. Pero tiene un par de mecanismos de democracia directa que es donde el pueblo ejerce su soberanía directamente", indicó Gandini y agregó que uno de esos mecanismos es derogar mediante un referéndum.

El senado naconalista consideró que "está bien si quieren juntar firmas, están en todo su derecho", pero aseguró:. "Nosotros vamos a tratar de construir, para eso nos votaron", indicó el senador.



"Lo que tiene que entender Andrade es que la gente no votó al Frente Amplio para gobernar, votó un cambio y estamos en pleno ejercicio de ese cambio, por más que nos agarró al arranque del camino no más la epidemia", indicó.



"No queremos poner solo foco en salir de este momento, queremos también mirar para adelante y hacer algunos cambios que el país necesitaba con o sin coronavairus", agregó.

Este jueves el presidente Luis Lacalle Pou enviará al Parlamento la ley de urgente consideración que será analizada por una comisión especial de 15 miembros encargada de evaluar cada uno de los 502 artículos del proyecto.

Formalmente se le dará ingreso al Senado la semana próxima, pero los plazos empiezan a correr 24 horas después de la fecha en que remita la iniciativa el presidente.

El Frente Amplio cuestionó el proyecto por enviarse en medio de la pandemia y también por su contenido, que se considera una “ley ómnibus”. Un informe del constitucionalista José Korzeniak sostiene que la LUC es inconstitucional.