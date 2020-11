Andrade: "Si Alfie reflexiona serenamente no debería seguir en el Poder Ejecutivo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la República (OPP), fue parte del juicio multimillonario de la minera Aratirí contra Uruguay, que ganó el Estado. En concreto, realizó un informe para la empresa y fue interrogado en enero en el juicio en Washington (Estados Unidos).

El semanario Búsqueda publicó este jueves parte de ese informe que elaboró Alfie. El medio señaló que ese documento "incluye varias referencias específicas a la polémica inversión minera y el consultor fija posición respecto a que califica —desde el punto de vista jurídico— para acceder a los beneficios fiscales, aunque también que debe cumplir con condiciones que se le requieran para efectivamente recibirlas".



Además, publicó que "en varias oportunidades (Alfie) sostiene que el proyecto recibió un trato distinto al que le podía corresponder en el marco de la ley de promoción de inversiones, uno de los puntos incluidos en la demanda que enfrentaba el Estado uruguayo".



Un párrafo del informe de Alfie que publicó el medio dice: "Dada la ley uruguaya, no encuentro motivos económicos y financieros para denegar la declaratoria de promoción de inversiones a Aratirí como tal".



"En mi experiencia desconozco casos donde se haya denegado el beneficio a un proyecto particular, al menos desde el punto de vista de la inversión en sí misma si cumple con los requisitos legales y reglamentarios para recibirlo. Y en este caso, como adelanté, no veo motivos por los cuales Aratirí no hubiera obtenido beneficios fiscales bajo el decreto 445/007 o el 2/2012", indica el informe en otra parte.



Alfie concluyó que, si bien “la forma” y “el alcance” del régimen de protección de inversiones cambió desde su creación, los “mayores beneficios” fueron concedidos a partir del decreto 455/007, “para el que el Proyecto Aratirí calificaba”.



Ante la divulgación del informe, Oscar Andrade, senador del Frente Amplio, dijo este jueves en rueda de prensa que "si Alfie reflexiona serenamente no debería seguir en el Poder Ejecutivo".



A su vez, expresó que "lo mínimo es dar explicaciones" y "no parece sensato que se sostenga al frente de la OPP alguien que tuvo esa actitud con el Uruguay pocos meses atrás".



Además, adelantó que la bancada de la coalición de izquierda va a "pedir más información".



El senador también comentó que Alfie no dijo "la verdad sobre su participación en el juicio" y cuestionó que esté al frente de la OPP "alguien que participa de manera decidida a favor de una multinacional para que le arranque al país US$ 3.000 millones".

En enero de este año, en un comunicado divulgado en su cuenta de Twitter, Aflie afirmó que el informe "no trata ni se expide sobre fondo ni sustancia del caso, es decir ni sobre la existencia de una eventual violación al Tratado de Proyección de Inversiones entre Uruguay y el Reino Unido, ni sobre la existencia o monto de eventuales daños".



A su vez, el gobierno en enero emitió un comunicado en el que se expresó que el entonces presidente electo, Luis Lacalle Pou, fue informado por Alfie sobre la asesoría técnica profesional a Aratirí y que “ni el informe ni la presencia de Alfie como experto ante el tribunal arbitral se expiden sobre el fondo de la controversia”.