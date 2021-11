Amado dijo que cifra de visitantes "no fue una sorpresa" y anunció "piso" esperado para final de Libertadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fernando Amado, director de Turismo de Montevideo, aseguró este martes que desde la comuna capitalina "no fue una sorpresa" la cantidad de visitantes extranjeros que vinieron al país para presenciar las finales de Copa Sudamericana y la final femenina de la Copa Libertadores.

Sus dichos, realizados esta mañana a Doble Click (Del Sol FM), surgen horas después de que Daniel Fernández, expresidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y afines del Uruguay (Cambadu) y actual asesor del directorio, indicara que estas finales "no movieron la aguja" para el sector gastronómico.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU), Francisco Rodríguez, dijo a El País que se esperaban entre 5.000 y 7.000 reservas por partido entre el Atlético Paranaense y el Red Bull Bragantino, pero finalmente el número estuvo cerca de las 3.000.

Respecto a la cifra final de 3.000 personas, Amado indicó que desde la Intendencia de Montevideo (IMM) consideran que fue "otro número" el total de turistas que visitaron el país el pasado fin de semana. En esa línea, aseguró que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) estima que "hubo 15.000 personas en el estadio".



Asimismo indicó que antes de que llegaran, la previsión que se tenía era que por el Aeropuerto Internacional de Carrasco ingresaran entre 5.000 y 7.000 turistas, mientras que por las vías terrestres aproximadamente 2.000 o 3.000. "Esa era la previsión", dijo.



De todos modos, el jerarca adelantó que hay una "reunión pendiente para afinar esa evaluación" respecto a la afluencia de visitantes y su impacto.



Respecto a la primera cifra que él había anunciado en declaraciones a Telemundo (Canal 12) el 24 de octubre, momento en el que aseguró que se estimaba la llegada de "entre 20.000 y 25.000 personas", expresó: "Obviamente no eran los mismos números los que manejábamos el lunes antes de la final que 20 o 30 días antes", expresó.



Es por esto, indicó que hay una "necesidad de actualización permanente". Por tanto, la cifra final "no fue una sorpresa, fue una oportunidad para poner a punto un montón de cosas", estableció.



Sobre la final entre Flamengo y Palmeiras por la Copa Libertadores, aseguró que hay "cifradas expectativas" de la visita de un "volumen importante de brasileños", así como se estima un "estadio bastante más lleno". Destacó que son cuadros "muy populares en Brasil".



En cifras, manejó que desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco les han "confirmado" de que "entre jueves, viernes y sábado, cada día, no van a recibir menos de 10.000 visitantes". A esto, indicó, hay que sumar en el análisis la cantidad de charters también confirmados y del transporte carretero, por aquellos hinchas que vienen por tierra al país para disfrutar la final.



El "piso" que manejan para esta final de Libertadores en Montevideo es de "entre 25.000 y 35.000 desde el punto de vista", de acuerdo a "las reservas seguras vinculado al transporte aéreo, los charters", sostuvo.



De todos modos, expresó que el "techo" de visitantes no lo manejan porque en un evento de estas características "nada es lineal", aseguró. "No se puede manejar números tan finos hasta bien cerca de la final. Sí se puede manejar semana a semana, como hemos manejado", agregó en ese sentido. Amado había declarado a fines de octubre en Telemundo que esperaban un numero no menor a "60.000 y 80.000 mil brasileños" para la Libertadores.