Cambadu: finales de fútbol no "movieron la aguja"; esperan "desborde" desde el miércoles

Daniel Fernández, expresidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y afines del Uruguay (Cambadu) y actual asesor del directorio, señaló que "no movió la aguja" la afluencia de extranjeros de las últimas horas por las finales de fútbol en Montevideo. Además, confesó que no cree que se llegue a la cifra de visitantes que manejan las autoridades para la final de la Copa Libertadores.

En diálogo con "Punto de encuentro" (Radio Universal), Fernández indicó que la llegada de turistas por las finales de fútbol que se disputaron en Montevideo hasta el momento "no fue nada", y que para el sector "no movió la aguja". Puntualizó que solo unos pocos establecimientos anduvieron "muy bien". "En el entusiasmo entramos todos, pero en esta fiesta no pasó nada, nada", aseguró.



De todos modos, aclaró que contaban con información de que venía "muy poca gente" para la final de la Copa Sudamericana, que se disputó el sábado, así como para la final femenina de la Copa Libertadores, que se jugó ayer, también en la capital. En ese sentido, lamentó que el estadio estuviera "totalmente vacío".



En cambio, el expresidente de Cambadu indicó que esperan que el ingreso "fuerte" de extranjeros comience a partir del miércoles y jueves. En las reuniones que mantuvieron días atrás con autoridades de la Intendencia de Montevideo y de otros sectores vinculados a estos eventos, se consideró que va a estar "totalmente desbordado a partir del miércoles 24 y jueves 25".



"En lo personal no creo que vengan esas cifras siderales que hablan", confesó Fernández, en referencia al ingreso de unos 60 mil visitantes, cifra que se maneja desde el gobierno. De todos modos, indicó que si viniera la mitad de esa cifra se "desbordan todos los comercios de Montevideo".



No obstante, puntualizó que el aumento de ventas de locales gastronómicos se podrá registrar en algunos puntos de la capital: Escollera Sarandí, 18 de julio, Avenida Italia y Propios. "Para el (bar) que esté en San Martín y Larrañaga va a ser un día común, como cualquier otro", indicó.



El País informó en su edición del miércoles pasado que el flujo de los hinchas de Flamengo y Palmeiras se irá incrementando desde el miércoles y el jueves está previsto que ingresen por el Aeropuerto de Carrasco unas 7.000 personas.



En tanto, los organizadores esperan que el domingo 28, posterior a la final de la Libertadores, sean hasta unas 11 mil personas las que se vayan en avión. Para graficar el impacto, en un día normal el aeropuerto moviliza unos 1.000 pasajeros.