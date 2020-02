Álvaro Delgado renuncia el 1° de marzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Álvaro Delgado será la mano derecha de Luis Lacalle Pou. El futuro secretario de la Presidencia resultó electo senador de la República y así asumirá la banca hoy en el Parlamento.

De todos modos el líder blanco del espacio Aire Fresco tenía intenciones de dejar reservada su banca para, en el caso de renunciar al cargo para el que se le designara en el Poder Ejecutivo, poder volver a trabajar en lo legislativo.



Sin embargo por el tipo de cargo que el presidente electo le encomendó -diferente al de un ministro de Estado- existen dos bibliotecas sobre si puede pedir licencia o si tenía que renunciar a esa banca.

Ante la duda Delgado resolvió que a partir del 1° de marzo presentará renuncia a su banca del Senado en el Poder Legislativo para dedicarse íntegramente a la tarea ejecutiva.



“Hay alguna discusión jurídica. Algunos dicen que hay alguna excepción en la Constitución permitiendo una excepcionalidad. Algunos administrativistas y constitucionalistas opinan que hay excepciones previstas donde la Cámara puede autorizar para no renunciar, como está a texto expreso solo habilitado para ministros y subsecretarios, que no pierdan el cargo de legislador. Pero yo ante la duda, tengo un compromiso con el gobierno y ante la discusión me parece que esta bueno decir que hay un compromiso que no es del 50, ni del 60 ni del 80 por ciento. Es del 100 por ciento con la gestión del futuro gobierno, así que el 1° de marzo voy a renunciar al Senado”, declaró Delgado a El País.



Varios de los senadores que hoy asumirán el cargo luego pasarán a integrar las filas del nuevo gobierno de coalición. Sin embargo a partir del 1° de marzo pedirán licencia al cuerpo legislativo para ocupar un sillón en el gabinete ministerial.

Javier García, el líder del Espacio 40 del Partido Nacional pasará a encargarse del Ministerio de Defensa. Luis Alberto Heber, quien ha estado en el Parlamento desde que se reinstaló la democracia en 1985, dejará su sillón legislativo para encargarse del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.



Lo mismo ocurrirá con el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, quien fue designado por Lacalle Pou como futuro ministro del Interior.



Por otro lado desde la cámara de diputados Juan José Olaizola y Carlos Enciso pasarán también a integrar el equipo de gobierno. El primero como número dos de Transporte y el dirigente blanco de Florida a liderar la Corporación Nacional para el Desarrollo.