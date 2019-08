Altos oficiales del Ejército están molestos con Manini Ríos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entre altos oficiales del Ejército hay “enojo” con el excomandante en jefe Guido Manini Ríos porque afirman que utilizó a la fuerza para construir una carrera política a expensas de la institución, según afirmó el ministro de Defensa José Bayardi.

El jerarca comparte el malestar de una parte de la oficialidad, según dijo en una entrevista en el informativo de radio Sarandí. Desde tiendas parlamentarias confirmaron a El País esta sensación entre los oficiales con la actitud del exjefe del Ejército.



“Hay muchos oficiales de alto grado enojados, por no decir calientes, con el general Manini porque entienden que usó el Ejército como plataforma para sus aspiraciones políticas. Muchos oficiales de alto grado entienden que esto es una utilización funcional a sus intereses personales más que a los de la institución. Esto es así y a mí me parece bien que sea así”, dijo Bayardi en la entrevista.



El ministro agregó que no cree que Cabildo Abierto -el partido que Manini Ríos fundó en cuanto dejó de ser comandante en jefe del Ejército en marzo pasado- sea “un partido militar”, pero que sí está integrado por “sectores de derecha o ultraderecha” en el país.



Asimismo, el ministro Bayardi reiteró oficialmente al personal militar que -de acuerdo con la Constitución- al personal en actividad le está prohibido cualquier actividad de tipo político, con excepción del sufragio en las elecciones nacionales.



La inhibición constitucional para los militares en actividad alcanza a actividades como la participación en comités o clubes políticos, firmar manifiestos o autorizar el uso de su nombre en agrupaciones o listas políticas.



Bayardi firmó una comunicación interna entre las distintas unidades ejecutoras que comprenden a Defensa, en la cual agregó ahora el mismo impedimento -este no figura en la Constitución- para aquellos militares en actividad que sean usuarios de las redes sociales personales.

Asimismo, el general Manini Ríos se reunió el martes con el senador colorado Pedro Bordaberry, según publicó el diario El Observador. Pero eso no significa que se sume a Cabildo Abierto.



“Hasta el 15 de febrero próximo seguiré trabajando en el Parlamento como corresponde”, escribió el senador en Twitter, ratificando que no estará más en política.



Y su mensaje concluye así: “Le deseo al Gral. Manini Ríos la mayor de las suertes en el camino que ha emprendido”.