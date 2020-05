Alfie: "Si se excede en gastos ahora, puede complicarse luego la salida"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, dijo que el gobierno continuará dando "pasos cortos y seguros" para que la economía retome el impulso en medio de la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus, pero alertó: "Si se excede en gastos ahora, puede complicarse luego la salida".

En diálogo con Radio Carve este martes, Alfie dijo que la idea es "testear, probar y seguir" y aclaró que "no es posible el riesgo cero".

"Arrancó el sector público y también lo vamos a testear, aun sin que aparezcan casos", explicó. También indicó que los exámenes que se realizaron entre trabajadores de la construcción y los datos generales "están indicando que hay muy baja circulación del virus".

Por otra parte, en referencia concreta a la actividad económica, reconoció que "todo el mundo quiere reabrir y se comprende, pero hay que ser mesurados". "El país hizo un enorme esfuerzo y tomó un montón de medidas. La ciudadanía se ha comportado de muy buena manera y no podemos echar todo por la borda por apresurarnos", agregó.

Asimismo, señaló: "Acá hay tres niveles: el sanitario, el económico y el social. La vuelta a clases está dentro del nivel social. No es uniforme. Hay que leer lo que está pasando en el mundo y lo que están diciendo los estudios. La vuelta a clases no es la vuelta a clases, si no que puede haber vuelta a clases segmentada".

"No está claro el tema del contagio en los niños... Lo que sí está claro es el daño que se le hacen a los niños en la primera edad. Muy grande. Hasta segundo o tercer año de escuela. No es solo perder el año, en algunos casos, si no puede ser perder toda la alfabetización que tuvieron. Está pasando en el mundo. Niños de primer y segundo años que perdieron un año y tienen que aprender a leer y escribir de vuelta. Es terrible", añadió.

Alfie dijo que esto le genera "mucha preocupación" al gobierno porque temen que "agrande la brecha que ya existía". En ese sentido, mencionó que "solo el 28% de los escolares ha entrado en la plataforma matemática online".

En lo que refiere a la "nueva normalidad", señaló que el gobierno tiene "una estrategia por sector y en un determinado orden de eventuales aperturas". Sin embargo, aclaró: "No queremos ni generar falsas expectativas ni retroceder. Preferimos avanzar de a poco".

"Si se excede en gastos ahora, puede complicarse luego la salida. Estamos midiendo día a día la actividad, para ver cómo va respondiendo la economía. Se está usando más ampliamente el sistema de garantías y se amplió el seguro de desempleo", remarcó.

Consultado sobre la posibilidad de que el gobierno destine más recursos, dijo: "La verdad sea dicha. Ojalá tuviéramos esa capacidad. Es evidente que en algunos lugares habría que hacer algo más, pero la deuda y el desequilibrio fiscal que se heredó no lo hacen posible; en un país que no tiene moneda, no hace posible eso. Cualquier emisión genera inflación".

Respecto a la postura de llegar a un acuerdo de precios con las cámaras empresariales, comentó: "Dijimos: 'Muchachos, sabemos que remarcaron pensando en dólar más alto, pero se estabilizó. Vamos a no tirar por la borda los esfuerzos'".

Por último, señaló que desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) "se ha ampliado el número y alcance de los apoyos" en referencias a las canastas, tarjetas y asignaciones familiares.



Pese a ello, señaló: "Más allá de la epidemia, la situación de precariedad y cuasi pobreza era el triple de lo que marcaban las estadísticas".