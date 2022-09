Afectación en transporte por paro de Copsa "es tremenda" y "preocupa", dice Orsi

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, fue consultado por la afectación en el transporte interdepartamental como resultado del paro indefinido convocado por los trabajadores de Copsa y dijo que "es de larga data" y "preocupa, es tremendo".

Durante su visita a la Expo Prado, Orsi explicó a la prensa que "hay medidas que son antipáticas" de tomar, pero los trabajadores deber acudir a ellas "para que la población los escuche".



"Es cierto que genera mucho enojo en mucha gente y que les asiste razón. Pero también es cierto que todos nos enteramos de lo que está pasando en Copsa gracias a eso (al paro). Ojalá hubiera un plan B y capaz esas son las cosas que tenemos que encontrar", enfatizó.

Bajar la edad de la libreta de conducir: "parece muy buena; para instrumentarla da trabajo"

El intendente canario también fue consultado por la propuesta de bajar la edad para sacar la libreta de conducir, una idea que divide a los intendentes.



"La escuchás y parece muy buena; para instrumentarla da trabajo", expresó. El intendente contó que habló de la idea con Carmelo Vidalín —intendente de Durazno— y vio que "implica un diseño de acción distinto, tiene que ser gradual, con algunos cuidados que hoy no están sobre la mesa".



"Tiene que ser una política nacional (...) pero no me niego a analizar cómo se puede llegar a ese punto", cerró.