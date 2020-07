Adrián Peña será el ministro de Medio Ambiente y se sumará al gabinete en agosto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Secretario General del Partido Colorado y expresidente Julio María Sanguinetti llamó este mediodía al presidente Luis Lacalle Pou para informarle que su partido propone al senador de Ciudadanos Adrián Peña como ministro de Medio Ambiente, supo El País.

Lacalle Pou aceptó la propuesta y está previsto que el colorado se sume al gabinete en agosto.

El llamado se produjo luego que esta mañana consultado Lacalle Pou al respecto de la elección de Peña como ministro dijo que no había recibido de parte del Partido Colorado su propuesta para encabezar el Ministerio de Medio Ambiente y confirmó que Gerardo Amarilla será el subsecretario.



"Yo no he recibido comunicación formal por el Partido Colorado, pero me enterado por ustedes quién es el ministro, espero en estos días recibir la información", dijo Lacalle.

Tras la salida de Ernesto Talvi de Cancillería, Lacalle Pou ofreció a los colorados asumir el nuevo Ministerio de Ambiente que se creó en la Ley de Urgente Consideración (LUC). El nuevo ministerio que se consagró en el “Compromiso por el país” firmado por los partidos de la coalición de gobierno, tendrá funcionarios y recursos presupuestales de unidades que hoy están bajo la órbita de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Monitorear la calidad del agua, avanzar en la delimitación de las áreas protegidas y agilizar las autorizaciones de impacto ambiental de determinados emprendimientos, son dos de las prioridades que tendrá el ministro.

Consultado Lacalle sobre si Gerardo Amarilla será el subsecretario, el presidente contestó: "Amarilla además de ser una persona idónea, que se ha dedicado al estudio del medio ambiente y ha trabajado es de mis referentes en temas de medio ambiente así que mi respuesta es bastante obvia aunque yo no la dé".