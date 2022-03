Acusan al FA de “embarrar la cancha” con la investigadora de licencias irregulares en Secundaria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Una vez más, la investigadora de licencias irregulares en Secundaria fue escenario de un cortocircuito entre el oficialismo y la oposición. Luego de retirarse el año pasado de la comisión, el Frente Amplio regresó para elegir presidente y tras la instancia sus diputados se volvieron a ir. Desde la coalición se cuestionó “una maniobra tras otra” y se acusó a la izquierda de “embarrar la cancha”.

A pesar de los cuestionamientos que había realizado al presidente de la comisión Alfonso Lereté (Partido Nacional), la delegación del Frente Amplio dio su voto para que continuara en el mismo rol. A su vez Lilián Galán, diputada del MPP, también fue electa para ser vicepresidenta.



El 14 de diciembre de 2021, la bancada del Frente Amplio presentó una declaración donde señalaba que “dadas las condiciones en que se venía trabajando”, no seguiría entrando a la comisión. Sin embargo, al iniciar este año se presentaron nuevamente. “Decíamos que nos retirábamos siempre y cuando no se cumplieran determinadas condiciones de trabajo. Por lo tanto, nosotros seguimos siendo miembros de esta comisión”, aseguró Galán en su intervención.



Enseguida, el diputado colorado Gustavo Zubía marcó sus cuestionamientos a lo informado por el Frente Amplio al entender que entre “las obligaciones básicas” de un legislador está la “permanente concurrencia”. En ese marco, lamentó “el esquema de participación perlada”.

Cuando en la sesión del pasado lunes comenzó a hablar el secretario general de Secundaria, Bautista Duhagón, la bancada del FA optó por retirarse de la sala. La comparecencia estaba fijada para indagar acerca de las razones por las que el anterior Consejo de Secundaria (Celsa Puente, Javier Landoni e Isabel Jaureguy) no firmaron las actas en las que hacían referencia a la licencia irregular de dirigentes de Fenapes -justificada por el artículo 70-10 del estatuto- y por la cual la actual administración dispuso un sumario a Landoni.



Una vez que se retiró el invitado, el diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust dejó constancia de que el FA se había retirado de sala. “No dije nada, porque pensé que salían por una conversación que necesitaban tener y luego entraban”, indicó.



“Pensé que los dos diputados del FA se iban a quedar el resto de la sesión, pero no ocurrió. Obviamente, fue una alegría efímera”, agregó el presidente de la investigadora, Lereté, al final del encuentro.

A su vez, los legisladores oficialistas cuestionaron al sindicalista de Fenapes Emiliano Mandacen por afirmar vía mail que no concurriría debido a la “falta de garantías” en la investigadora. Por su parte, el presidente de Fenapes, José Olivera, ya había adelantado que los dirigentes del gremio no volverían a participar de la instancia. Pese a ello, para el próximo lunes fue citado a declarar el profesor Marcel Slamovitz, sumariado por presentar certificados irregulares.



Zubía relacionó la ausencia del FA a la posición de Fenapes de no concurrir a la investigadora. “Hay connivencias permanentes entre el funcionamiento de la bancada del Frente y los testigos. El testigo Mandacen apunta a que hay falta de garantías en el funcionamiento de esta comisión, que es lo que la bancada del FA ha venido repitiendo”, acotó.



“Es una maniobra tras otra. Lo comprendo porque, como he dicho en otras oportunidades, cuando los partidos se van perdiendo cuatro a cero se embarra la cancha, se embarra el partido”, opinó Zubía sobre el accionar del FA.