Abdala dijo que seguirá habiendo ocupaciones aunque se derogue el decreto

El secretario del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo en Doble Click, Del Sol, que seguirá habiendo ocupaciones aunque se derogue el decreto y aseguró que antes del 2006 ya se hacían piquetes y ocupaciones aunque no hubiera un marco legal. “Las ocupaciones no existen ni se desestimulan en función del llamado decreto y que este exista o esté derogado (…) Si hay que seguir haciéndolo, lo vamos a hacer”, agregó.

El presidente electo, Luis Lacalle Pou, dijo en entrevista con Telemundo que la idea es derogar las ocupaciones y que si bien “está en el boceto” hay que ver si “los socios acompañan”. Para Abdala esta discusión es “más ideológica que real”.

Por otro lado, Abdala dijo que una delegación del PIT_CNT se reunirá con el presidente electo luego de definido su gabinete, aunque expresó que no aportarán “por ahora” a la ley de urgente consideración. El secretario del PIT-CNT explicó que “en general, no hay mucha buena onda con esa herramienta”.



Respecto a la discusión por la suba o no de tarifas, Abdala manifestó que “fue de ciencia ficción” y que le pareció un “disparate”, ya que escuchó “a los miembros del Partido Nacional desarrollar una crítica sistemática y al aumento de las tarifa, y a que las mismas tengan un correctivo en base a la inflación".