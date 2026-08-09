Una moto requerida llevó a la Policía hasta una investigación por posible tráfico interno de armas en Montevideo

Una investigación de la Brigada Departamental de Delitos Automotores (BR.I.D.D.A.) de la Jefatura de Policía de Montevideo derivó en un allanamiento en una vivienda de la zona de Batlle y Ordóñez, donde fueron incautadas tres armas de fuego, 37 municiones y dinero en efectivo.

La investigación comenzó a partir de un procedimiento realizado el viernes 7 de agosto. En esa oportunidad, un hombre circulaba en una moto por General Flores cuando fue inspeccionado por personal policial y de la Intendencia de Montevideo en un punto de control. Los efectivos establecieron que el vehículo estaba requerido.

Moto requerida en el procedimiento. Foto: Jefatura Montevideo.

A partir de las tareas de inteligencia realizadas posteriormente, la Policía obtuvo información vinculada a un posible tráfico interno de armas. Con autorización judicial, se desplegó entonces un operativo conjunto entre efectivos de la BR.I.D.D.A. y la Dirección General de Información e Inteligencia Policial (DIGOE).

Durante el allanamiento, los policías localizaron dentro de una cajonera un revólver calibre 38, un revólver calibre 22 y una pistola calibre 635.

Además, fueron incautadas 37 municiones de diferentes calibres, $17.200 uruguayos, $800 dominicanos y otros efectos considerados de interés para la investigación.

Las armas y la cartuchería fueron remitidas a la Dirección Nacional de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

Por el caso, la Justicia dispuso para un hombre de iniciales A.B.V., de 29 años y nacionalidad extranjera, una medida cautelar de arresto domiciliario total durante 120 días.