A seis meses de la desaparición de Mónica Berti, su paradero sigue siendo un misterio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hace seis meses Mónica Berti, de 46 años, desapareció. El 6 de diciembre del año pasado salió de su casa por la mañana para tirar la basura, según aseguró una vecina que sería la última persona que la vio.



En su casa estaba todo: el celular, la billetera, la ropa e incluso una bolsa de compras con las facturas que ese día iba a ir a pagar. La casa estaba en orden pero Mónica no llegó, dijo a El País Martín Berti, su hermano.



La denuncia la realizaron el viernes 7 porque después de mucho esperar nada cambió. Martín, junto con el resto de su familia, se encargó de empapelar la zona con folletos de su hermana y aunque recibieron varias llamadas que decían que la habían visto, ninguna resultó en una pista fuerte para seguir.

La Policía investigó, la Fiscalía también e incluso Interpol participó del caso con el objetivo de encontrar a Mónica, pero ninguna de las investigaciones arrojó luz para seguir.



Seis meses después la situación sigue sin cambios: la policía no tiene pistas, ni la Fiscalía ni Interpol. "Estamos igual que al principio porque no hubo nada", dijo Martín Berti a El País.



"A ella es como que se la tragó la tierra", dijo el hermano y explicó que aunque entiende que hay muchos casos por resolver, no está "muy conforme" con cómo se trató el caso pero espera que pasados los seis meses de su desaparición se refuerce la investigación.

Hasta ahora el paradero de Berti, que tiene un hijo de 12 años y es divorciada, sigue siendo un misterio tanto para las autoridades como para los familiares.



El 2018 fue un año récord de denuncias de desaparecidos. En total se registraron 3.332 denuncias de personas ausentes y creció un 33% respecto al 2017.