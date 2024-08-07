San Jacinto: un hombre de 77 años degolló a su pareja de 65 y luego se entregó a la Policía

Redacción El País

Una mujer de 65 años fue asesinada por su pareja, un hombre de 77 años, este miércoles sobre las 14:50 horas en la ciudad de San Jacinto, departamento de Canelones.

El crimen ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Lisandro García entre Wilson Ferreira y ruta 11, informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron a El País fuentes policiales.

La mujer murió por un corte en el cuello que le ocasionó el hombre con un cuchillo de cocina. Tras cometer el crimen, un testigo del hecho lo convenció de llamar a la Policía y entregarse.

El hombre se presentó con el testigo en la seccional policial de la zona. El autor del crimen tenía una denuncia por violencia doméstica de 2022 y la Justicia dispuso medidas cautelares, que habían vencido en marzo de 2023.

La fiscal de Pando de 2º turno, Reneé Primiceri está al frente del caso, que es investigado como posible femicidio.