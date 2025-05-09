Salió de ver un apartamento en venta, dos autos chocaron en la esquina y sufrió el golpe de una rueda

Redacción El País

Una mujer vivió una situación fuera de lo común en el barrio la Unión este jueves: mientras salía de ver un apartamento que estaba a la venta fue golpeada por una rueda que salió despedida tras un accidente de tránsito en la misma cuadra.

Según consignó Telemundo (Canal 12), el accidente tuvo lugar en la esquina de Jacobo Rousseau y Pan de Azúcar. La mujer fue atendida por personal médico y se encuentra fuera de peligro, señaló el medio.

"La mujer salió del apartamento que está para ver y la agarra la rueda. Le pegó en una pierna", relató un vecino de la zona a Telemundo.

El accidente ocurrió cerca de las 14:30 del jueves cuando una camioneta gris impactó contra un auto que circulaba por la misma esquina. Fue la camioneta la que terminó chocando contra el muro de una casa, lo que provocó que su rueda saliera despedida.

Otro vecino de la zona explicó que no es la primera vez que suceden este tipo de incidentes en esa esquina. "Tenés que buscarle una solución, aunque sea ponerle un lomo de burro por Rousseau y que detengan más la marcha. Porque arrancan de Larravide para acá y no hay quién los pare. El cartel de pare no sé si no lo ven o qué, pero cada diez días hay un accidente. Es impresionante", manifestó.