Robo, persecución y muerte en La Unión: ladrón murió calcinado en un auto tras intentar escapar de la Policía
"La Policía intentó salvarlo y no hubo manera", dijo el dueño de la camioneta que fue chocada por el delincuente. Ocurrió en La Unión.
Redacción El País
Un hombre que había robado un auto murió luego de que el vehículo se incendiara. Ocurrió en La Unión, precisamente en la esquina de José Sánchez Fontans y José Villagrán.
Según dijeron desde el Ministerio del Interior a El País, el ladrón había robado en la zona de Boix y Merino, un área que está intervenida por la Policía, lo que permitió una rápida persecución. Durante la huida del hombre hubo un tiroteo y el ladrón, a alta velocidad, chocó contra una camioneta.
Tras el choque, el auto que había robado se prendió fuego y el ladrón no pudo salir, por lo que murió calcinado.
La camioneta estaba estacionada y no había nadie dentro. El dueño del vehículo, un vecino de la zona, contó a Telemundo (Teledoce): "Aparentemente un muchacho venía escapando de la Policía en un auto robado y se dio de frente contra mi camioneta. Se prendió fuego. No había manera de salvarlo. La policía intentó salvarlo y no había manera", reiteró.
Según dijo, la camioneta se desplazó entre 10 y 15 metros.
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