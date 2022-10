Rapiñero con seis asaltos quedó libre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio del Interior informó ayer que la fiscal de Flagrancia, Brenda Puppo, dejó libre al “Rapiñero de Pocitos” atrapado in fraganti por la Policía luego de intentar atracar un comercio ubicado en Bulevar Artigas y Palmar. El asaltante era investigado por el fiscal Rodrigo Morosoli por protagonizar seis atracos a farmacias de Pocitos y Punta Carretas. El “rapiñero de Pocitos” cometió su primer delito durante el turno del fiscal Morosoli. El próximo lunes, Morosoli iba a librar una orden de detención contra ese individuo por seis delitos de rapiña, dijo la fuente.

Investigadores de la Dirección de Hechos Complejos montaron ayer guardias en Pocitos y barrios aledaños. “La señora que atendía el local (situado en Bulevar Artigas y Palmar) se dio cuenta quien era y empezó a los gritos. El rapiñero se fue corriendo del lugar y lo agarró la Policía. Ese delito de flagrancia cayó en la oficina de la fiscal Brenda Puppo”, dijo la fuente. Y explicó: “La fiscal (por Puppo) dijo que no iba a investigar todas las rapiñas que el hombre tiene en su haber. Que, en todo caso, que lo agarre Morosoli. Se trató de hablar entre fiscales (Puppo y Morosoli). No se llegó a un acuerdo. Puppo dijo que era viernes, que se venía el fin de semana y no iba a trabajar en la investigación de seis o siete rapiñas”.



Según el Ministerio del Interior, el delincuente está identificado por videos, la ropa y por testigos que lo vieron ingresar en el local.

“La doctora Brenda Puppo dispuso el cese de detención. Hoy (por ayer) ese hombre está libre. Y hasta que la Fiscalía no libre una nueva orden de detención esa persona no estará detenida y seguirá robando”, advirtió la fuente ministerial.



El director de Convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González, informó sobre lo sucedido al fiscal de Corte, Juan Gómez. El caso generó malestar en la Policía.