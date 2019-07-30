Presos en Rivera amenazan al asesino de la niña de cuatro años

FUE TRASLADADO A MONTEVIDEO

Conmoción en la cárcel departamental por el criminal confeso.

NÉSTOR ARAÚJO

Los presos de Cerro Carancho en Rivera rechazaron la presencia del asesino de la niña Anna Clara (4). Al enterarse de su arribo a la prisión los reclusos quemaron papeles y gritaron todo tipo de insultos y amenazas contra el sujeto que fue imputado por delitos como homicidio muy especialmente agravado y cargos sobre abuso sexual y violencia intrafamiliar.

El hombre ingresó a la dependencia del Instituto Nacional de Rehabilitación a la hora 19:00 del día sábado. Con grilletes en los tobillos y esposas en las muñecas descendió del vehículo policial unos cincuenta metros antes de las celdas. Fue en ese preciso momento en que los presos vieron su entrada e iniciaron la protesta.

El criminal estuvo en ese lugar hasta la hora 04:00 de la madrugada del día domingo y luego fue conducido a la Cárcel Central de Montevideo donde será evaluado por especialistas del INR y trasladado a otro centro carcelario.

Está previsto que el hombre sea sometido a pericias psicológicas en los próximos días.

Mientras tanto, la madre de la menor ingresó a la cárcel departamental de mujeres de Rivera, ubicada en la calle Rodó entre Saravia y Agraciada, a los fondos de la Jefatura de Policía local sin mayores inconvenientes.

Las fuentes consultadas dijeron ayer que la infraestructura de la prisión femenina permite que se ingrese al lugar sin ser visto por el resto de la población reclusa. La cárcel femenina de Rivera tiene dos decenas de mujeres en su interior. Ayer se manejó que la imputada había sido agredida por las internas, esa información no fue confirmada.