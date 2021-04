Policía disolvió más de 600 aglomeraciones en Turismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Policías en ciudades, en el campo, en zona costeras, en plazas y hasta en ríos. Con más de 600 intervenciones culminó el operativo policial por Semana de Turismo, que buscaba desalentar a las personas a que se desplazaran por el territorio y disolver aglomeraciones que provocaran riesgo para la salud.

Los procedimientos policiales comenzaron el 26 de marzo y finalizaron ayer domingo. Interior desplegó a más 2.500 efectivos y 402 vehículos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Según indicaron fuentes ministeriales a El País, la Policía tuvo que intervenir cientos de veces y en su mayoría, hubo “gran acatamiento”.

La Semana de Turismo dejó como saldo fiestas clandestinas desarticuladas y varias aglomeraciones disueltas. Las más grandes sucedieron en San José y en San Carlos, Maldonado.



En Playa Pascual (San José) la Policía intervino en una fiesta clandestina donde había más de 100 personas. El organizador fue detenido y llevado ante la Justicia. Mediante un proceso abreviado fue condenado a realizar servicios comunitarios en un centro hospitalario de la localidad tres veces a la semana durante seis meses.



En tanto, en San Carlos la Policía disolvió una aglomeración de entre 200 y 300 personas en la madrugada del pasado sábado. El jefe de Policía de Maldonado Julio Pioli explicó a El País que un grupo de personas primero se “juntó en la puerta de un boliche” y ante el pedido policial se retiró luego hasta un parque próximo. Allí otra vez se los dispersó, pero se terminaron yendo hacia una plaza. “Eran grupos que se iban moviendo”, comentó.



En Maldonado, agregó el jerarca, se realizaron más de 30 operativos en la semana. Desde la mañana se exhortaba -entre la parada 1 y el puerto de Punta del Este y Piriápolis- a no aglomerarse. “Se pusieron vehículos con la colaboración de Bomberos y en la tarde salía el primer turno del operativo. La gente terminó acatando siempre”, comentó Pioli.



Pero más allá de los departamentos y balnearios donde había más cantidad de turistas, la Policía también se movilizó tierra adentro. En Cerro Largo se desplegaron efectivos a caballo y en botes para controlar que no existieran aglomeraciones en campamentos.



“Teníamos cuatro lugares fijos en diferentes puntos y además cada comisario en su jurisdicción realizó su control”; explicó a El País el subjefe de Policía Jorge Khazzaka.



En ese sentido indicó que se hizo hincapié en zonas fronterizas con montes y arroyos. “Tuvimos patrulla a caballo y en botes. Recorrimos el río Yaguarón y se constataron unos seis campamentos familiares, pero con poca gente. Hubo solo uno de 10 personas que les pedimos que mantuvieran la burbuja y terminaron levantando el campamento”, apuntó. En el marco de los operativos, en un control de ruta, la Policía detuvo a un hombre que transportaba armas y droga a Melo. Gracias a la investigación fue condenado junto a una mujer que lo acompañaba.



En Paysandú, en tanto, se detectaron varios cumpleaños, picadas de motos y distintas aglomeraciones. “Desde el jueves hasta el sábado hemos recibido unos 25, 30 llamados entre la hora 18 y las 6 de la mañana por aglomeraciones de jóvenes en plazas”, indicó el jefe de Policía Eduard Alvez. “En ninguno hubo incidentes, se exhortaba y las personas se disolvían. Realizamos también controles de ruta con Caminera y Guardia Republicana y no tuvimos ningún problema”, insistió el jerarca policial.



El ministro del Interior Jorge Larrañaga indicó a El País que “hubo muy buena respuesta de la población” a los procedimientos. “Hay que seguir luchando para que la vacunación le gane a los contagios y para que la voluntad y la responsabilidad le ganen a la desidia y a la falta de solidaridad”, argumentó. “Es tiempo para que juntos avancemos en el combate a la pandemia”, insistió sobre la responsabilidad de la población.

Flujo vehicular

Si bien hubo un mayor flujo vehicular que en la temporada 2020, cuando se transitaba el primer mes de la pandemia en Uruguay, este año hubo una reducción de circulación comparada con el año 2019.



“Si observamos los números de la movilidad con 2019 fue menor. El promedio de vehículos esta semana fue de 1.500 por hora o incluso menos. Comparado con 2019, el promedio de circulación era casi 3.000 vehículos por hora”, explicó a El País Mauricio Tort, director de Policía Caminera. En ese sentido indicó que “hubo un acatamiento de la gente al no salir masivamente en Turismo en comparación con otras temporadas”. Caminera desplegó todo el personal en el territorio y realizó controles de ruta permanentes que permitieron, en algunos casos, incautar armas y drogas.