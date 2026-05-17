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El País Información Policiales

Persona denunciada como ausente fue hallada muerta en proximidades al Dique Mauá

Se trata de una mujer mayor de edad que se encontraba denunciada como persona ausente. El cuerpo no presentaba signos de violencia aparente.

El País
El País
17/05/2026, 16:32
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La rambla de Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto.
Vista aerea del Dique Maua.
Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

Una persona fue hallada sin vida este domingo en proximidades del Dique Mauá, en la rambla del Barrio Sur, según informó la Prefectura de Trouville.

Se trata de una mujer, mayor de edad, que ya fue identificada y que estaba denunciada como persona ausente. El cuerpo no presentaba signos de violencia aparentes.

Trabaja en el caso Fiscalía de Flagrancia de 13° turno a cargo de la Dra. Lucía Nogueira. Se realizará la autopsia y luego el cuerpo será entregado a sus familiares.

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