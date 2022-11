Operación Albania: valor de cocaína incautada supera los US$ 6 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este lunes por la mañana el viceministro del Interior, Guillermo Maciel, junto a Jhon Saravia, jefe de Policía de Tacuarembó, dieron detalles de la operación Albania, que concluyó con la incautación de 444 Kg de cocaína en el departamento de Tacuarembó.

Tal como consignara El País este domingo, la fiscal del caso, Mónica Ferrero, confirmó que tres hombres (de 36, 24 y 20 años) fueron formalizados por transporte de estupefacientes y asistencia al narcotráfico.



"Para que ustedes hagan una una perspectiva clara de la importancia de esta incautación, estamos hablando que en el mercado uruguayo si quedara esta droga acá en el marcado uruguayo supera los US$ 3 millones y medio; si se dividiera en dosis en el mercado nacional alcanza los US$ 7 millones. Y la misma droga puesta en Europa son US$ 15 millones", explicó Maciel en conferencia de prensa.



De los tres detenidos, uno de ellos, el de 20 años, fue imputado. "Era indagado desde la operación Albania que comenzó en diciembre de 2021, y ahora cayó en esta operación, era uno de los conductores", detalló el viceministro del Interior.

Consultado por el destino que tendría la droga, Maciel dijo que "es una probabilidad de que no fuera a quedar acá porque es cocaína de de buena calidad, entonces generalmente va para el exterior", pero enfatizó que esa hipótesis es reciente y no está comprobada.



Respecto a la procedencia de la droga, el viceministro del Interior dijo que "es parte del procedimiento de investigación e inteligencia que se está haciendo en coordinación con las inteligencias de los otros países del Mercosur, concretamente con Brasil, con Argentina, con Paraguay".