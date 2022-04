“Notoriamente es un tema de narcotráfico”, dijo Heber sobre cuerpo desmembrado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo este viernes en rueda de prensa que el caso del hombre cuyos restos fueron apareciendo en aguas del Río de la Plata en los últimos días “notoriamente es un tema de drogas y de narcotráfico”.

Consultado sobre si se podría tratar de un ajuste de cuentas, el jerarca respondió que "ajuste de cuentas es por bandas, esto es otra situación".



“Es un tema relacionado con las drogas, que han generado una situación de violencia en la sociedad que nos alarma, porque esto es muy violento. No hay ningún tipo de valor humano en esto”, manifestó.



“La Justicia de nuestro país, la democracia, tiene que defenderse frente a estas amenazas, de gente que no tiene respeto a la vida, o para ellos la vida no vale nada, y por lo tanto termina generando un problema que es un horror en nuestra sociedad, como lo que estamos viviendo, donde todos los días aparecen partes del cuerpo”, aseguró.

“Es un espanto, pero es con lo que lidiamos, y es lo que nosotros combatimos en la Policía”, dijo.



Asimismo, puntualizó que “uno se pone en el cuerpo del policía que tiene que estar ahí y hacer la investigación y ver escenas que son horrorosas, como la muerte de estos dos niños y como se está dando también con la muerte y mutilación del cadáver que está apareciendo por parte en las playas de Montevideo”.



El jueves la Policía allanó una vivienda en Barrio Sur donde se sospecha que habrían asesinado al individuo. Un hombre fue detenido y será interrogado por el caso.