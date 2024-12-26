Navidad sangrienta: en poco más de 24 horas fueron asesinadas ocho personas en Uruguay

Redacción El País

La Navidad transcurrió con varios episodios policiales en Uruguay, que registró al menos ocho homicidios en las últimas horas. El caso más sonado, por cómo se desencadenó, fue el del joven Geral Froste, de 14 años, que jugaba al fútbol en las divisiones formativas de Montevideo City Torque.

En el marco de una discusión entre vecinos en la que intercedió el joven, fue ultimado a balazos por un hombre que vivía cerca de su casa. El episodio desencadenó que fuera incendiada la casa del sospechoso, donde además la Policía incautó dos armas de fuego.

Su aguarda que la Fiscalía llegue a una resolución del caso, que ocurrió en la madrugada del miércoles 25 de diciembre en el barrio Plácido Ellauri de Montevideo.

Geral Froste, golero de las formativas de Montevideo City Torque que falleció a los 14 años. Foto: @MvdCityTorque.

Aproximadamente a la misma hora, la Policía concurrió a la esquina de Delmira Agustini y Buschental, en la zona del Rosedal del Prado, tras recibir información de que había un hombre herido. Allí los agentes que concurrieron encontraron al joven fallecido.

De acuerdo al informe policial, se encontraron detrás del cuerpo tres vainas de una pistola calibre 9mm. Además, se trasladaron a dos testigos al departamento de Homicidios para tomarles declaración y se analizarán las cámaras de seguridad en la zona del hecho.

Por otro lado, en Haití esquina Antofagasta, en Cerro Norte, un hombre murió de un disparo de arma de fuego, mientras que otro sujeto de 41 años resultó herido y fue hospitalizado. Según el comunicado del Ministerio del Interior, en el lugar se encontraron al menos cuatro vainas calibre 9 mm.

A su vez, según informó Telenoche, un hombre de 34 años fue asesinado a balazos en el barrio Peñarol, donde le dispararon desde un auto. La víctima tenía antecedentes penales.

Además, se registró otra víctima de homicidio en el barrio Borro. Tenía 30 años y fue ultimado de un balazo en la cabeza en la madrugada de este jueves, de acuerdo con Canal 10. También se informó que un hombre de 44 años, con antecedentes penales, fue asesinado de dos disparos en la zona del barrio La Paloma de Montevideo.

Finalmente, esta mañana se conoció que un joven brasileño de 20 años fue asesinado en Rivera.

Mujer de 47 años fue hallada muerta en su casa y detuvieron a su expareja

En tanto, una mujer de 47 años fue asesinada este miércoles 25 de diciembre en una zona rural cercana a la ciudad de Mercedes, en el departamento de Soriano. La víctima fue hallada muerta dentro de su hogar y la Policía detuvo a su expareja, un hombre de 60 años, como posible autor del crimen.

La mujer pasó la Nochebuena junto a sus hijos, que viven en la misma zona. Este miércoles los hijos fueron a su casa y la encontraron muerta, con varios cortes en el cuello y la cara.

Más tarde, según reportó el medio local Agesor, fue detenido un hombre de 60 años, expareja de la víctima, con quien convivió hasta hace pocos días. El caso se investiga como presunto femicidio.