Murió el acusado por crimen de “Plef”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El principal investigado por la muerte del artista plástico Felipe Cabral, “Plef”, falleció de muerte natural el pasado jueves, según dijeron fuentes de la investigación. Se trataba de un hombre de 77 años, jubilado tras desempeñarse como funcionario administrativo de la Cámara de Senadores.

El crimen ocurrió el 16 de febrero pasado en la entrada de una residencia desocupada de en la Rambla República de México y Belastiquí, en el barrio Punta Gorda. Hasta ese lugar llegó el artista a sacarle fotos a un grafitti que había pintado.

En determinado momento se sentó bajo un árbol, en un muro lindero con la casa del investigado. Allí recibió un tiro en el parietal izquierdo, justo del lado en que está la casa del hombre ahora fallecido.

RELACIONADAS "A Felipe lo mató la campaña del miedo": así apareció la casa donde asesinaron a "Plef" By Irene Nuñez "A Felipe lo mató la campaña del miedo": así apareció la casa donde asesinaron a "Plef" "A Felipe lo mató la campaña del miedo": así apareció la casa donde asesinaron a "Plef" Recrean el crimen de Cabral frente a casa de Punta Gorda By EL PAIS Recrean el crimen de Cabral frente a casa de Punta Gorda Recrean el crimen de Cabral frente a casa de Punta Gorda Varios grafiteros pintaron el Cementerio del Buceo para rendir homenaje a Felipe Cabral By Guillermo Lorenzo Varios grafiteros pintaron el Cementerio del Buceo para rendir homenaje a Felipe Cabral Varios grafiteros pintaron el Cementerio del Buceo para rendir homenaje a Felipe Cabral

No hubo forma de probar la autoría del disparo y nunca se encontró el arma utilizada. De todas maneras, se pudo probar que el tiro podía tener un único origen, pero no se supo si fue desde adentro de la casa o desde afuera. Sin embargo, no se pudo establecer los movimientos que hizo el joven previo a recibir el disparo, según explicó la fiscal Mirta Morales.

El 22 de febrero la justicia imputó al hombre tráfico de armas debido a que tenía pistolas y escopetas sin registrar. Aquella audiencia de formalización se produjo en un marco extraño debido a la enfermedad terminal que padecía el imputado, quien debía sacarse y ponerse una nariz ortopédica.

La investigación policial implicó un análisis minucioso de todos los posibles ángulos de tiro. Se rastrearon las imágenes de las cámaras de seguridad del barrio. Pero ninguna de ellas aportó una toma contundente que permitiera imputar a alguien.

Días atrás la fiscal confirmó que la investigación sobre el caso nunca se detuvo y que se seguían procesando datos e informaciones. De hecho, el trabajo de la Fiscalía no se centraba únicamente en uno de los integrantes de la casa contigua, según se pudo saber.

El artista asesinado, hijo del músico “Chichito” Cabral, era un militante político y social que fue reconocido con murales callejeros por sus compañeros de diversas organizaciones de izquierda.