“Me decía que no gritara”: joven denunció intento de secuestro en Paso Molino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una joven de 22 años denunció que un hombre intentó secuestrarla el sábado sobre las 22:00 en Paso Molino. “Me sorprende por detrás, me tapa la boca para que no pueda gritar y me pone una cuchilla en el cuello”, contó este martes.

“Me decía que no gritara y que hiciera como si fuera la pareja de él”, dijo en conversación con Subrayado (Canal 10) la joven, que caminaba por Agraciada y Pilar Costa cuando sucedieron los hechos. “Fue una cuadra entera, recién me suelta en la esquina cuando una chica se entromete, se le tira encima, y le empieza a pegar para que me suelte”, puntualizó. Los hechos que relata quedaron grabados en una cámara de seguridad que había en el lugar.



“(Después de que me soltara) atinamos a perseguirlo y decirle a cualquiera que se cruzara que me había puesto una navaja en el cuello, y ahí se sumaron varios vecinos a perseguirlo, hasta que llegó un momento que (el hombre) se perdió”, relató la joven.

Luego llamó a la Policía. Como informó el Ministerio del Interior, en la llamada al 911 la víctima denunció una rapiña. Sin embargo, la chica manifestó que amplió su declaración un día después porque para ella “todo indica que fue un intento de secuestro”.



En este sentido, la chica expresó que si el incidente se hubiera tratado de un intento de rapiña, el individuo se hubiera llevado la mochila. “Pero me hizo caminar una cuadra ahorcándome con una cuchilla en el cuello”, afirmó.



Efectivos policiales detuvieron al hombre, de 53 años y poseedor de antecedentes penales, este martes. El caso está en manos de la fiscal Angelita Romano.