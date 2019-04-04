Lo que se sabe hasta ahora de la búsqueda de Micaela Onrrubio en San José

DESAPARICIÓN

A más de una semana de su desaparición, el hombre imputado por homicidio no confesó ni brindó pistas sobre el paradero de la mujer de 30 años y madre de dos niñas.

Micaela Onrrubio tenía 30 años y era mamá de dos niñas de 8 y 9 años. El miércoles 27 de marzo salió de trabajar a las siete de la tarde de su trabajo en la pequeña localidad de Villa Rodríguez, en San José, y nunca más se la vio.

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La denuncia de los vecinos

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Vecinos del paraje u201cEl tropezónu201d, en el kilómetro 67,200 de la Ruta 11, llamaron y se comunicaron con la Policía. Dijeron haber sentido tres disparos y pedidos de auxilio desde un automóvil marca Citröen.

El imputado

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Al día siguiente, la Policía detuvo a un hombre de 45 años con el que Micaela salió por unas semanas. En el auto encontraron rastros de sangre de Micaela. La fiscalía lo imputó con 180 días de prisión preventiva por el crimen y la desaparición de Micaela. El hombre no confesó ni dio pistas del paradero de Micaela. Tampoco la encontraron.

La búsqueda

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Desde el jueves 28 de marzo, la Policía, familiares y amigos comenzaron a buscar a Micaela. El rastrillaje se produjo especialmente en la zona de Carreta Quemada. Allí encontraron un pantalón y una alfombra de auto, ambos ensangrentados, en la Ruta 45, a unos 25 kilómetros del centro de la ciudad de Villa Rodríguez. El sábado la buscaron en la zona de Paso Artía, un paraje situado a unos 45 kilómetros al norte de la ciudad, muy cerca del límite con el departamento de Florida. El hombre había declarado que estuvo allí de cacería en un campo del paraje Pintado.

En este lugar se vio a Micaela por última vez. Foto: Fernando Ponzetto.

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El jefe de Policía de San José, Williams Martínez, dijo a El País este jueves que hasta el momento no hay novedades sobre el paradero de la mujer. u201cSeguimos buscándola con la misma intensidad que el primer díau201d, comentó.

La búsqueda se desarrolla en un área u201cmuy extensau201d y se procura u201cno pasar por alto ningún elementou201d, agregó. Se llevan rastrillados más de 800 kilómetros cuadrados, dijo Martínez. Para ello se ha recurrido a 120 policías, un perro rastreador y drones de la Guardia Republicana.

