La Policía y vecinos siguen buscando a Micaela Onrrubio

La Policía de San José sigue buscando a Micaela Onrrubio, la mujer de 30 años que está desaparecida desde el miércoles pasado. Su ex pareja, un hombre de 45 años de edad, fue imputado por homicidio especialmente agravado el viernes a pesar de no haber confesado y que el cuerpo todavía no apareció.

En las primeras horas de ayer diversos grupos de la Policía salieron nuevamente al campo a realizar un rastrillaje con apoyo del plantel de perros de la Guardia Republicana. Además, la Jefatura de San José recibió el apoyo de otras reparticiones departamentales.



También se han movilizado cientos de amigos, familiares y vecinos de Micaela. La tarea es muy difícil dado que no hay datos precisos sobre el lugar en que podría estar. La zona tiene grandes plantíos de soja, sorgo y hay muchos predios destinados a tambo.



Durante los primeros rastrillajes, realizados el día jueves, la Policía de San José ubicó una alfombra de auto y un pantalón, ambos manchados con la sangre de Micaela, según pudo establecer la Policía Científica mediante una prueba de ADN. El hallazgo se produjo debajo del puente Carreta Quemada a unos 27 kilómetros de Rodríguez, donde vivía la mujer. Esa prueba sería fundamental para llegar a la formalización de su ex pareja.



A pesar de que las horas pasan y la Justicia ordenó su encarcelamiento, el imputado sigue sin admitir los hechos.



Ayer los trabajos policiales comenzaron a la hora 6:00 y se centraron en Paso Artía, un paraje situado a unos 45 kilómetros al norte de la Ciudad de Rodríguez, muy cerca del límite con el departamento de Florida. El imputado declaró a la fiscal que en el momento de los hechos se encontraba de cacería en un campo del paraje Pintado, Florida.

En este lugar se vio a Micaela por última vez. Foto: Fernando Ponzetto.

Sin embargo, la Fiscalía de San José demostró que el hombre estuvo cerca del lugar de la desaparición mediante el seguimiento de su teléfono celular.



En horas del mediodía de ayer se pudo ubicar una mochila que de inmediato fue remitida a la Policía Científica para su rápido análisis.



Allí se descartó que tuviera sangre. Más tarde la familia confirmó que la mochila no pertenecía a Micaela.



Está previsto que hoy domingo los equipos policiales y civiles vuelvan a los campos y en particular a las zonas de montes. Se trata de una búsqueda “metro a metro” que nuevamente contará con apoyo del plantel de perros y el despliegue de drones del Ministerio del Interior.