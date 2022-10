Les quisieron hacer el cuento del tío, colaboraron con la Policía y lograron detener al estafador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un intento de estafa mediante el método del "cuento del tío" logró ser frustrado en el barrio de Pocitos gracias a las víctimas. La historia, casi de película, fue narrada por la hija de la heroica pareja a través de las redes sociales: "Ellos aprovecharon para jugar a ser agentes del FBI por un día, complotarse con la policía y terminar agarrando al ladrón".

"Jueves a las 23:40 h, suena el teléfono fijo de la casa. Atiende mi padre. Se escucha: “Papá, nos acaban de copar la casa. Nos tienen atados. Me piden plata”. Él contesta: “¿Juan? ¿Qué pasó? ¿Las bebas? ¿Qué pasa?", comenzó el relato Sofía Maruri, hija del matrimonio que estuvo a punto de ser estafado en Pocitos.



El hombre, que vio rara la llamada, le hizo señas a su esposa para que intentara contactar a su hijo y comprobar si era él quien estaba solicitando ayuda. Este no respondió. La mujer se escondió en el cuarto y llamó al 9.1.1.



"‘Policía, nos están queriendo hacer el cuento del tío’, dice ella desde su celular en la habitación de al lado para que el ladrón no escuche. El policía activa: ‘Tranquila Señora, si nos ayudan, podemos agarrarlo. Por favor siga todas las indicaciones que le voy a decir‘", continuó el relato la joven a través de su cuenta de Twitter.

Policía de Montevideo frustra estafa y detiene al autor de la misma quien fue interceptado cuando iba a recibir el dinero de la víctima, a quien le dijo que tenía a su hijo secuestrado.



+info→ https://t.co/7KfciqRyo9 pic.twitter.com/GZ3eVweON3 — Ministerio del Interior (@Minterioruy) October 20, 2022

La Policía, por la otra línea, le daba instrucciones a la mujer: debían mantener en línea por 10 minutos al estafador y conseguir quedar en un lugar para entregarle el dinero. Tras seguir todas las instrucciones, el plan estaba en marcha: se encontrarían en una esquina de Pocitos donde les entregaría el dinero en una bolsa.



"Papá parado en la esquina, con la bolsa en la mano. Ve que se acerca una moto. Cuando va a entregarle la bolsa, aparecen los dos policías vestidos de particular. Agarran al ladrón al instante. ‘¡Al suelo!’ Lo arrestan y se lo llevan. Papá se hace a un lado", continuó el relato la hija del hombre al que pretendían estafar.



"Le agradecen a mi viejo y le piden si puede acompañarlos a la comisaría a declarar todo lo que pasó. Papá les dice que ya se tomó la pastilla para dormir y que prefiere no manejar. ‘Tranquilo, lo llevamos y lo traemos de vuelta’. Se sube al auto y termina la historia", concluyó la joven.

Según Maruri, luego de pasar a robar el dinero de sus padres, el plan del estafador era "ir a lo de una señora de 80 años que había caído en la trampa y esperaba en la puerta de su casa con una bolsa con 15 mil dólares".



El Ministerio del Interior confirmó el relato. "El indagado, un ciudadano argentino de 48 años, sin antecedentes en nuestro país, fue detenido y se le incautó dos celulares", detalló y confirmó que el hombre fue condenado a 10 meses de prisión.