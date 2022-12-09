Imputaron a principales sospechosos por el femicidio en Jardines del Hipódromo

INVESTIGACIÓN

Una mujer murió producto de 23 puñaladas el pasado miércoles. Su pareja y la exesposa de este son los principales sospechosos del crimen.

Este jueves por la tarde fueron imputados los dos principales sospechosos del femicidio de una mujer de 33 años ocurrido el pasado miércoles en Jardines del Hipódromo.

La pareja de la víctima —un policía de 44 años— y la exesposa de este fueron imputados y enviados a prisión preventiva por 180 días mientras avanza la investigación.

El hombre había tenido un episodio de violencia de género con su pareja, por lo que el Ministerio del Interior decidió retirarle su arma de reglamento. Debido a este hecho, también se le habían puesto medidas de no acercamiento a la mujer. Tras cumplirse los plazos de las restricciones en noviembre, ambos decidieron volver a convivir.

En tanto, la expareja del hombre, de 52 años, confesó que ella y el policía planearon el asesinato de quien era su pareja actual. Según dijo el abogado del hombre, César Silva, en diálogo con Telemundo (Canal 12), "él lo niega todo".

La investigación continúa y se busca a otras dos personas, quienes habrían sido autores materiales del crimen.